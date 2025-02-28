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В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025

В Орловской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Над Орловской областью сбиты четыре беспилотника, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:41:00+03:00

2025-02-28T22:41:00+03:00

2025-02-28T22:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

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безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Над Орловской областью сбиты четыре беспилотника, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. "Вражеские атаки продолжаются – сбито четыре БПЛА над Орловской областью. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий проводятся оперативные проверки", - написал Клычков. Губернатор отметил, что опасность новых атак противника сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, россия, безопасность, вооруженные силы украины