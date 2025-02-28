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В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ
Над территорией Тверской области отражена атака БПЛА, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале правительства региона РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:37:00+03:00
2025-02-28T22:37:00+03:00
2025-02-28T22:42:00+03:00
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Над территорией Тверской области отражена атака БПЛА, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю."Игорь Руденя сообщил: над территорией Тверской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Силы и средства на месте", - говорится в сообщении.Он отметил, что мониторинг воздушного пространства продолжается."Идет процесс ликвидации БПЛА над территорией региона. Ситуация находится на контроле губернатора", - уточняется в сообщении.
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вооруженные силы украины, игорь руденя, тверская область, россия, безопасность
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Тверская область, Россия, Безопасность
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ
Руденя: ПВО отразила атаку украинских БПЛА над Тверской областью