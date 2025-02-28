Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 28.02.2025 (обновлено: 22:42 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/pvo-2002367404.html
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ
Над территорией Тверской области отражена атака БПЛА, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале правительства региона РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:37:00+03:00
2025-02-28T22:42:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
игорь руденя
тверская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Над территорией Тверской области отражена атака БПЛА, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю."Игорь Руденя сообщил: над территорией Тверской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Силы и средства на месте", - говорится в сообщении.Он отметил, что мониторинг воздушного пространства продолжается."Идет процесс ликвидации БПЛА над территорией региона. Ситуация находится на контроле губернатора", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, игорь руденя, тверская область, россия, безопасность
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, Тверская область, Россия, Безопасность
В Тверской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Руденя: ПВО отразила атаку украинских БПЛА над Тверской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Над территорией Тверской области отражена атака БПЛА, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
"Игорь Руденя сообщил: над территорией Тверской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Силы и средства на месте", - говорится в сообщении.
Он отметил, что мониторинг воздушного пространства продолжается.
"Идет процесс ликвидации БПЛА над территорией региона. Ситуация находится на контроле губернатора", - уточняется в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныИгорь РуденяТверская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала