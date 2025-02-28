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Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО в период с 17.44 до 19.45 мск уничтожили 53 украинских беспилотника над Брянской, Орловской и Калужской областями, а также над Крымом,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:12:00+03:00
2025-02-28T21:12:00+03:00
2025-02-28T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
брянская область
республика крым
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 17.44 до 19.45 мск уничтожили 53 украинских беспилотника над Брянской, Орловской и Калужской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого февраля текущего года в период с 17.44 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата: 43 БПЛА над территорией Брянской области, пять БПЛА над территорией Республики Крым, четыре БПЛА над территорией Орловской области и один БПЛА над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
республика крым
калужская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, брянская область, республика крым, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Республика Крым, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область
Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО вбила 54 украинских БПЛА над российскими регионами