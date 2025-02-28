https://ria.ru/20250228/pvo-2002354852.html

Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025

Над российскими регионами сбили более 50 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО в период с 17.44 до 19.45 мск уничтожили 53 украинских беспилотника над Брянской, Орловской и Калужской областями, а также над Крымом,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T21:12:00+03:00

2025-02-28T21:12:00+03:00

2025-02-28T21:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

брянская область

республика крым

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 17.44 до 19.45 мск уничтожили 53 украинских беспилотника над Брянской, Орловской и Калужской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого февраля текущего года в период с 17.44 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата: 43 БПЛА над территорией Брянской области, пять БПЛА над территорией Республики Крым, четыре БПЛА над территорией Орловской области и один БПЛА над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

республика крым

калужская область

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, брянская область, республика крым, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область