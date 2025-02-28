Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 700 дронов за неделю
МО РФ: ПВО сбила за неделю украинский МиГ-29, 20 бомб JDAM и 702 беспилотника
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за неделю украинский МиГ-29, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 702 беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 42 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 702 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44834 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21932 танка и другие боевые бронированные машины, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22149 орудий полевой артиллерии и минометов, 32305 единиц специальной военной автомобильной техники.
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