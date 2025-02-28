https://ria.ru/20250228/pvo-2002179987.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 700 дронов за неделю

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 700 дронов за неделю - РИА Новости, 28.02.2025

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 700 дронов за неделю

Средства ПВО России сбили за неделю украинский МиГ-29, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 702 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:37:00+03:00

2025-02-28T12:37:00+03:00

2025-02-28T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за неделю украинский МиГ-29, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 702 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 42 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 702 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44834 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21932 танка и другие боевые бронированные машины, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22149 орудий полевой артиллерии и минометов, 32305 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, франция, миг-29, безопасность