https://ria.ru/20250228/pvo-2002102537.html
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов - РИА Новости, 28.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов
Вооруженные силы за ночь сбили более 20 дронов ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:10:00+03:00
2025-02-28T07:10:00+03:00
2025-02-28T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
смоленская область
краснодарский край
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более 20 дронов ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Смоленская область, Краснодарский край, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов над территорией России