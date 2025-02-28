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Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 28.02.2025 (обновлено: 08:52 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/pvo-2002102537.html
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов - РИА Новости, 28.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов
Вооруженные силы за ночь сбили более 20 дронов ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:10:00+03:00
2025-02-28T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
смоленская область
краснодарский край
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более 20 дронов ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, смоленская область, краснодарский край, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Смоленская область, Краснодарский край, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Курская область, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили более 20 украинских дронов над территорией России

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более 20 дронов ВСУ над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.
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ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками
26 февраля, 04:22
Как уточнили в ведомстве:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСмоленская областьКраснодарский крайОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКурская областьБрянская область
 
 
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