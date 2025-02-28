https://ria.ru/20250228/putin-2002353990.html
Путин подписал закон о военных пенсиях
Путин подписал закон о военных пенсиях - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о военных пенсиях
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в порядок пенсионного обеспечения ряда категорий военных пенсионеров. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:06:00+03:00
2025-02-28T21:06:00+03:00
2025-02-28T21:06:00+03:00
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в порядок пенсионного обеспечения ряда категорий военных пенсионеров. Документом внесены изменения в ряд федеральных законов, в соответствии с которыми гражданам, являющимся инвалидами I группы, либо достигшим возраста 80 лет и получающим пенсию за выслугу лет, начисляется дополнительная надбавка на уход в размере 1200 рублей в месяц. При этом дополнительная надбавка на уход начисляется при условии, что указанным пенсионерам не установлена аналогичная надбавка в соответствии с законом "О страховых пенсиях" либо в соответствии с законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Законом также уточняется механизм индексации пенсий военных пенсионеров из числа судей военных судов. Устанавливается, что индексация денежного довольствия, из которого исчисляются такие пенсии, осуществляется по решению правительства РФ за счет средств, предусмотренных на эти цели законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
https://ria.ru/20250228/pensionery-2002085605.html
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общество, россия, владимир путин, пенсия, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Пенсия, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон о военных пенсиях
Путин подписал закон об обеспечении нескольких категорий военных пенсионеров