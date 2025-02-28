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Путин подписал закон о штрафах за нарушение при каботажных автоперевозках - РИА Новости, 28.02.2025
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20:56 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002351621.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушение при каботажных автоперевозках
Путин подписал закон о штрафах за нарушение при каботажных автоперевозках - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение при каботажных автоперевозках
Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:56:00+03:00
2025-02-28T20:56:00+03:00
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием перевозчиков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях указывается, что водителям на территории России за использование транспортных средств для перевозок грузов и пассажиров, принадлежащих иностранным перевозчикам, грозит административный штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Вместе с тем договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает постепенную либерализацию перевозок между государствами-членами союза. Таким образом, новый закон уточняет меру административной ответственности за нарушения при каботажных автоперевозках, прописывая в нем отдельно положение о перевозчиках из стран ЕАЭС. Так, осуществление каботажных автомобильных перевозок, по-прежнему, влечет наложение административного штрафа на водителя от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Исключение - каботажные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из стран-членов ЕАЭС. При этом вводится отдельная норма об ответственности за нарушения иностранными перевозчиками из какой-либо страны ЕАЭС требований законодательства РФ в сфере каботажных автомобильных перевозок грузов. В данном случае предусмотрен административный штраф на водителя грузового транспортного средства в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20241014/putin-1977952813.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз
Путин подписал закон о штрафах за нарушение при каботажных автоперевозках

Президент Путин подписал закон о штрафах за нарушения при каботажных перевозках

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит штрафы за нарушения при осуществлении каботажных автомобильных перевозок с участием перевозчиков из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях указывается, что водителям на территории России за использование транспортных средств для перевозок грузов и пассажиров, принадлежащих иностранным перевозчикам, грозит административный штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
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Вместе с тем договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает постепенную либерализацию перевозок между государствами-членами союза. Таким образом, новый закон уточняет меру административной ответственности за нарушения при каботажных автоперевозках, прописывая в нем отдельно положение о перевозчиках из стран ЕАЭС.
Так, осуществление каботажных автомобильных перевозок, по-прежнему, влечет наложение административного штрафа на водителя от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Исключение - каботажные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из стран-членов ЕАЭС.
При этом вводится отдельная норма об ответственности за нарушения иностранными перевозчиками из какой-либо страны ЕАЭС требований законодательства РФ в сфере каботажных автомобильных перевозок грузов. В данном случае предусмотрен административный штраф на водителя грузового транспортного средства в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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