https://ria.ru/20250228/putin-2002351142.html
Путин ограничил дистанционное обучение в медицинском образовании
Путин ограничил дистанционное обучение в медицинском образовании - РИА Новости, 28.02.2025
Путин ограничил дистанционное обучение в медицинском образовании
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий возможность применения дистанционной и электронной форм обучения при получении медицинского и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:53:00+03:00
2025-02-28T20:53:00+03:00
2025-02-28T20:53:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий возможность применения дистанционной и электронной форм обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом ограничивается применение дистанционной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определенных федеральными образовательными стандартами, которые разработает Минздрав. Документом также определяется, что дополнительное профессиональное медобразование будет подлежать лицензированию по видам программ.
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общество, россия, владимир путин, образование - общество, медицина
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Медицина
Путин ограничил дистанционное обучение в медицинском образовании
Путин подписал закон об ограничении дистанта в медицинском образовании