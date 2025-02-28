https://ria.ru/20250228/putin-2002351142.html

Путин ограничил дистанционное обучение в медицинском образовании

Путин ограничил дистанционное обучение в медицинском образовании - РИА Новости, 28.02.2025

Путин ограничил дистанционное обучение в медицинском образовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий возможность применения дистанционной и электронной форм обучения при получении медицинского и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:53:00+03:00

2025-02-28T20:53:00+03:00

2025-02-28T20:53:00+03:00

общество

россия

владимир путин

образование - общество

медицина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий возможность применения дистанционной и электронной форм обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом ограничивается применение дистанционной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определенных федеральными образовательными стандартами, которые разработает Минздрав. Документом также определяется, что дополнительное профессиональное медобразование будет подлежать лицензированию по видам программ.

https://ria.ru/20240829/blogery-1969190007.html

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2025

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общество, россия, владимир путин, образование - общество, медицина