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Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН - РИА Новости, 28.02.2025
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20:51 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002350570.html
Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН
Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН
Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий конфиденциальность запросов Росфинмониторинга в единый госреестр недвижимости (ЕГРН), что... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:51:00+03:00
2025-02-28T20:51:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий конфиденциальность запросов Росфинмониторинга в единый госреестр недвижимости (ЕГРН), что позволит ему получать сведения о недвижимости без ведома ее собственника. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях совершенствования деятельности Росфинмониторинга, связанной с проверками информации об операциях и сделках с денежными средствами или иным имуществом для выявления тех, что связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения. Порядок предоставления сведений из ЕГРН регулируется статьей 62 закона "О государственной регистрации недвижимости". При этом правообладателя объекта недвижимости информируют о лицах, которые получили сведения об этом объекте из ЕГРН. Исключение ранее было предусмотрено лишь для органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью (оперативные подразделения органов внутренних дел и таможни, органов ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН). Новый закон включает в этот перечень Росфинмониторинг, обеспечивая конфиденциальность его запросов в ЕГРН. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20250228/putin-2002345215.html
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россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН

Путин подписал закон о конфиденциальности запросов Росфинмониторинга в ЕГРН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий конфиденциальность запросов Росфинмониторинга в единый госреестр недвижимости (ЕГРН), что позволит ему получать сведения о недвижимости без ведома ее собственника. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в целях совершенствования деятельности Росфинмониторинга, связанной с проверками информации об операциях и сделках с денежными средствами или иным имуществом для выявления тех, что связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
Вчера, 20:31
Порядок предоставления сведений из ЕГРН регулируется статьей 62 закона "О государственной регистрации недвижимости". При этом правообладателя объекта недвижимости информируют о лицах, которые получили сведения об этом объекте из ЕГРН. Исключение ранее было предусмотрено лишь для органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью (оперативные подразделения органов внутренних дел и таможни, органов ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН).
Новый закон включает в этот перечень Росфинмониторинг, обеспечивая конфиденциальность его запросов в ЕГРН.
Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
СФ одобрил закон о госрегистрации недвижимости
26 февраля, 13:39
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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