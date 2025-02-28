https://ria.ru/20250228/putin-2002350570.html

Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН

Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН - РИА Новости, 28.02.2025

Путин подписал закон о конфиденциальности запросов в ЕГРН

Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий конфиденциальность запросов Росфинмониторинга в единый госреестр недвижимости (ЕГРН), что... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:51:00+03:00

2025-02-28T20:51:00+03:00

2025-02-28T20:51:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обеспечивающий конфиденциальность запросов Росфинмониторинга в единый госреестр недвижимости (ЕГРН), что позволит ему получать сведения о недвижимости без ведома ее собственника. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях совершенствования деятельности Росфинмониторинга, связанной с проверками информации об операциях и сделках с денежными средствами или иным имуществом для выявления тех, что связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения. Порядок предоставления сведений из ЕГРН регулируется статьей 62 закона "О государственной регистрации недвижимости". При этом правообладателя объекта недвижимости информируют о лицах, которые получили сведения об этом объекте из ЕГРН. Исключение ранее было предусмотрено лишь для органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью (оперативные подразделения органов внутренних дел и таможни, органов ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН). Новый закон включает в этот перечень Росфинмониторинг, обеспечивая конфиденциальность его запросов в ЕГРН. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20250228/putin-2002345215.html

https://realty.ria.ru/20250226/sovfed-2001709563.html

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россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)