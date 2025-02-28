https://ria.ru/20250228/putin-2002350086.html
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:49:00+03:00
2025-02-28T20:49:00+03:00
2025-02-28T20:49:00+03:00
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владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В частности, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности наделяются правом потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки персональных данных или их корректировки. В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.
https://ria.ru/20241130/putin-1986642090.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков
Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных"