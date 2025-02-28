https://ria.ru/20250228/putin-2002350086.html

Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков

Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков - РИА Новости, 28.02.2025

Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:49:00+03:00

2025-02-28T20:49:00+03:00

2025-02-28T20:49:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В частности, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности наделяются правом потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки персональных данных или их корректировки. В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20241130/putin-1986642090.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)