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Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков - РИА Новости, 28.02.2025
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20:49 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002350086.html
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:49:00+03:00
2025-02-28T20:49:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В частности, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности наделяются правом потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки персональных данных или их корректировки. В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин подписал закон об особом порядке обработки данных силовиков

Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в закон "О персональных данных", которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В частности, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности наделяются правом потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки персональных данных или их корректировки.
В документе речь идет, в частности, о таких структурах, как ФСБ, СВР, МВД, ФСО, о судьях, подлежащих государственной защите, потерпевших, свидетелях.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Путин ужесточил ответственность за утечки персональных данных
30 ноября 2024, 17:30
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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