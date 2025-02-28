https://ria.ru/20250228/putin-2002349637.html

Путин подписал закон о создании вузовских учебно-методических объединений

Путин подписал закон о создании вузовских учебно-методических объединений - РИА Новости, 28.02.2025

Путин подписал закон о создании вузовских учебно-методических объединений

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании федеральных учебно-методических объединений в системе общего образования, среднего... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:48:00+03:00

2025-02-28T20:48:00+03:00

2025-02-28T20:48:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании федеральных учебно-методических объединений в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает обязательность создания учебно-методических объединений в системе российского образования и утверждения типовых положений об их деятельности Минпросвещения и Минобрнауки. Кроме того, предполагается возможность создания региональных учебно-методических объединений органами власти субъектов РФ в системе образования в регионах. Учебно-методические объединения создаются в целях участия педагогических, научных и других работников образовательных организаций, представителей работодателей и их объединений, представителей федеральных органов власти и власти субъектов РФ в разработке ФГОС, требований к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, основных общеобразовательных программ и примерных образовательных программ среднего профобразования, а также для координации действий организаций в обеспечении качества и развития содержания образования. В состав федеральных и региональных учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, представители работодателей и их объединений, представители федеральных и региональных органов власти.

https://ria.ru/20250208/putin-1998126432.html

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общество, россия, владимир путин