https://ria.ru/20250228/putin-2002349637.html
Путин подписал закон о создании вузовских учебно-методических объединений
Путин подписал закон о создании вузовских учебно-методических объединений - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о создании вузовских учебно-методических объединений
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании федеральных учебно-методических объединений в системе общего образования, среднего... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:48:00+03:00
2025-02-28T20:48:00+03:00
2025-02-28T20:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523941_0:32:2334:1344_1920x0_80_0_0_bc3effc15041958d0cc14cb5f0eb5bd0.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании федеральных учебно-методических объединений в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает обязательность создания учебно-методических объединений в системе российского образования и утверждения типовых положений об их деятельности Минпросвещения и Минобрнауки. Кроме того, предполагается возможность создания региональных учебно-методических объединений органами власти субъектов РФ в системе образования в регионах. Учебно-методические объединения создаются в целях участия педагогических, научных и других работников образовательных организаций, представителей работодателей и их объединений, представителей федеральных органов власти и власти субъектов РФ в разработке ФГОС, требований к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, основных общеобразовательных программ и примерных образовательных программ среднего профобразования, а также для координации действий организаций в обеспечении качества и развития содержания образования. В состав федеральных и региональных учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, представители работодателей и их объединений, представители федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20250208/putin-1998126432.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997831424.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523941_141:0:2176:1526_1920x0_80_0_0_e03ef2fbbb7960728fab9ba5a02a554b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о создании вузовских учебно-методических объединений
Путин подписал закон о создании федеральных учебно-методических объединений
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании федеральных учебно-методических объединений в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает обязательность создания учебно-методических объединений в системе российского образования и утверждения типовых положений об их деятельности Минпросвещения и Минобрнауки.
Кроме того, предполагается возможность создания региональных учебно-методических объединений органами власти субъектов РФ
в системе образования в регионах.
Учебно-методические объединения создаются в целях участия педагогических, научных и других работников образовательных организаций, представителей работодателей и их объединений, представителей федеральных органов власти и власти субъектов РФ в разработке ФГОС, требований к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, основных общеобразовательных программ и примерных образовательных программ среднего профобразования, а также для координации действий организаций в обеспечении качества и развития содержания образования.
В состав федеральных и региональных учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, представители работодателей и их объединений, представители федеральных и региональных органов власти.