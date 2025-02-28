https://ria.ru/20250228/putin-2002349507.html

Путин ввел ответственность для финорганизаций за препятствия проверкам

Путин ввел ответственность для финорганизаций за препятствия проверкам - РИА Новости, 28.02.2025

Путин ввел ответственность для финорганизаций за препятствия проверкам

Президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие ответственность финансовых организаций за воспрепятствование проверкам или неисполнение... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:48:00+03:00

2025-02-28T20:48:00+03:00

2025-02-28T20:48:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие ответственность финансовых организаций за воспрепятствование проверкам или неисполнение предписаний, вносимых в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Предусматривается административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности. За совершение указанных правонарушений административная ответственность будет установлена в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, устанавливается административная ответственность для таких организаций не только за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшему отмывание доходов или финансирование терроризма при отсутствии признаков уголовного деяния, но и за неисполнение законодательства, если оно повлекло за собой финансирование экстремистской деятельности. Совершение данного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20250228/putin-2002345215.html

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россия, владимир путин, экономика, общество