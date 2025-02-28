Путин подписал закон о регулировании железнодорожного туризма
Путин подписал закон о формировании туристских железнодорожных маршрутов
Двухэтажный поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут" в российском законодательстве, а также наделяющий органы госвласти в сфере туризма правом утверждать методические рекомендации по формированию туристских железнодорожных маршрутов и правила туристских железнодорожных перевозок, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации".
Путин уточнил порядок прохождения контроля транспортных средств
30 ноября 2024, 23:08
Документом предусматривается определение понятий "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".
Кроме того, новый закон относит к полномочиям органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию перевозчиками туристских железнодорожных маршрутов железнодорожным транспортом и правил туристских железнодорожных перевозок.
В материалах к этому закону отмечалось, что данные нормы разработаны в целях устранения существующего правового пробела в правовом регулировании железнодорожных перевозок и выработки единообразного понимания такой категории, как железнодорожный туристский маршрут.
«
"Формируя законодательное обеспечение железнодорожного туризма, мы не только даем возможность железнодорожным перевозчикам, в первую очередь ОАО "РЖД", за счет поступающих средств от туристских маршрутов закупать более современные и комфортные туристские вагоны, создавать всё больше новых туристских маршрутов, но и придаём дополнительный импульс развитию субъектов РФ, а значит - экономике страны в целом", - сказала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Путин подписал закон о правилах эксплуатации скоростных поездов
30 ноября 2024, 20:40