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Путин подписал закон о регулировании железнодорожного туризма - РИА Новости, 28.02.2025
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20:38 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002347192.html
Путин подписал закон о регулировании железнодорожного туризма
Путин подписал закон о регулировании железнодорожного туризма - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о регулировании железнодорожного туризма
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:38:00+03:00
2025-02-28T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут" в российском законодательстве, а также наделяющий органы госвласти в сфере туризма правом утверждать методические рекомендации по формированию туристских железнодорожных маршрутов и правила туристских железнодорожных перевозок, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". Документом предусматривается определение понятий "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут". Кроме того, новый закон относит к полномочиям органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию перевозчиками туристских железнодорожных маршрутов железнодорожным транспортом и правил туристских железнодорожных перевозок. В материалах к этому закону отмечалось, что данные нормы разработаны в целях устранения существующего правового пробела в правовом регулировании железнодорожных перевозок и выработки единообразного понимания такой категории, как железнодорожный туристский маршрут. "Формируя законодательное обеспечение железнодорожного туризма, мы не только даем возможность железнодорожным перевозчикам, в первую очередь ОАО "РЖД", за счет поступающих средств от туристских маршрутов закупать более современные и комфортные туристские вагоны, создавать всё больше новых туристских маршрутов, но и придаём дополнительный импульс развитию субъектов РФ, а значит - экономике страны в целом", - сказала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
https://ria.ru/20241130/kontrol-1986671156.html
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россия, владимир путин, надежда школкина, ржд, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Надежда Школкина, РЖД, Госдума РФ
Путин подписал закон о регулировании железнодорожного туризма

Путин подписал закон о формировании туристских железнодорожных маршрутов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкДвухэтажный поезд
Двухэтажный поезд - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Двухэтажный поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут" в российском законодательстве, а также наделяющий органы госвласти в сфере туризма правом утверждать методические рекомендации по формированию туристских железнодорожных маршрутов и правила туристских железнодорожных перевозок, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации".
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Документом предусматривается определение понятий "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и "туристский железнодорожный маршрут".
Кроме того, новый закон относит к полномочиям органов государственной власти РФ в сфере туризма утверждение методических рекомендаций по формированию перевозчиками туристских железнодорожных маршрутов железнодорожным транспортом и правил туристских железнодорожных перевозок.
В материалах к этому закону отмечалось, что данные нормы разработаны в целях устранения существующего правового пробела в правовом регулировании железнодорожных перевозок и выработки единообразного понимания такой категории, как железнодорожный туристский маршрут.
«
"Формируя законодательное обеспечение железнодорожного туризма, мы не только даем возможность железнодорожным перевозчикам, в первую очередь ОАО "РЖД", за счет поступающих средств от туристских маршрутов закупать более современные и комфортные туристские вагоны, создавать всё больше новых туристских маршрутов, но и придаём дополнительный импульс развитию субъектов РФ, а значит - экономике страны в целом", - сказала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
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РоссияВладимир ПутинНадежда ШколкинаРЖДГосдума РФ
 
 
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