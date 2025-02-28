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Путин подписал закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 28.02.2025
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20:33 28.02.2025 (обновлено: 22:59 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/putin-2002345850.html
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из документа на сайте официального опубликования РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:33:00+03:00
2025-02-28T22:59:00+03:00
владимир путин
россия
общество
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.До этого период действия программы ограничивался 31 декабря 2026-го. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство прогнозирует, что около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей.Путин предложил продлить действие программы еще на пять лет в послании Федеральному собранию в прошлом году. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 1 февраля размер маткапитала вновь проиндексировали: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250218/matkapital-1733022511.html
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владимир путин, россия, общество, госдума рф, вячеслав володин
Владимир Путин, Россия, Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Путин подписал закон о продлении программы маткапитала

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
До этого период действия программы ограничивался 31 декабря 2026-го.
Согласно сопроводительным документам к закону, правительство прогнозирует, что около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей.
Путин предложил продлить действие программы еще на пять лет в послании Федеральному собранию в прошлом году. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 1 февраля размер маткапитала вновь проиндексировали: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Материнский капитал — 2025: сумма выплаты и на что ее можно потратить
18 февраля, 14:34
 
Владимир ПутинРоссияОбществоГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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