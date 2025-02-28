https://ria.ru/20250228/putin-2002345850.html

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала - РИА Новости, 28.02.2025

Путин подписал закон о продлении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из документа на сайте официального опубликования РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:33:00+03:00

2025-02-28T20:33:00+03:00

2025-02-28T22:59:00+03:00

владимир путин

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общество

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.До этого период действия программы ограничивался 31 декабря 2026-го. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство прогнозирует, что около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал в 2027-2030 годах. По оценке кабмина, на реализацию программы в этот период понадобится около 2,8 триллиона рублей.Путин предложил продлить действие программы еще на пять лет в послании Федеральному собранию в прошлом году. Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 1 февраля размер маткапитала вновь проиндексировали: его размер составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей — на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250218/matkapital-1733022511.html

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владимир путин, россия, общество, госдума рф, вячеслав володин