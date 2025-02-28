Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002345215.html
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2025 года требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:31:00+03:00
2025-02-28T20:31:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2025 года требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения (КС) в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ устанавливает базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения на условиях концессии. Этим компаниям придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем не менее двух или трех лет, в зависимости от численности жителей населенных пунктов. Для участия в конкурсе на заключение концессии инвесторы должны будут вносить обязательный задаток или представлять безотзывную банковскую гарантию, подтверждая таким образом свою финансовую стабильность. Эти нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом государственным или муниципальным унитарным предприятиям, а также бюджетным учреждениям запрещается выступать концессионером по таким соглашениям. Другие измененияЗакон обязывает концессионеров соблюдать требования отраслевого законодательства и утвержденные правительством РФ стандарты раскрытия информации. А неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине концессионера установленных концессионным соглашением основных мероприятий, плановых показателей надежности, качества, энергоэффективности управляемых объектов будет считаться существенным нарушением условий таких соглашений. КС, объектом которого являются объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения, может предусматривать плату концедента на возмещение части расходов концессионера, связанных с постановкой на кадастровый учет и (или) регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество. При этом проект такого концессионного соглашения должен согласовываться с высшим должностным лицом субъекта РФ в части обязательств региона по нему. Законопроект также обязывает концессионера (кроме единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения) разработать и направить проект своей инвестиционной программы в уполномоченный исполнительный орган региона. Неисполнение обязательств концессионера по разработке инвестпрограммы и ее утверждению концедентом и субъектом РФ в течение года с момента заключения соглашения также будет считаться существенным нарушением условий КС. Закон также предусматривает, что концедент будет вправе вносить изменения в конкурсную документацию в течение 15 дней со дня ее размещения на официальном сайте о проведении торгов.
https://realty.ria.ru/20250219/zhkkh-2000378535.html
https://realty.ria.ru/20250219/zhkkh-2000182569.html
https://realty.ria.ru/20250214/nabiullina-1999458159.html
https://realty.ria.ru/20250211/podmoskove-1998683314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ

Путин ужесточил требования к участникам конкурсов на заключение концессий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2025 года требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения (КС) в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения на условиях концессии. Этим компаниям придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем не менее двух или трех лет, в зависимости от численности жителей населенных пунктов.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Депутат предложил запретить брать комиссию за оплату ЖКХ
19 февраля, 18:37
Для участия в конкурсе на заключение концессии инвесторы должны будут вносить обязательный задаток или представлять безотзывную банковскую гарантию, подтверждая таким образом свою финансовую стабильность. Эти нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
При этом государственным или муниципальным унитарным предприятиям, а также бюджетным учреждениям запрещается выступать концессионером по таким соглашениям.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Минстрой напомнил об идее единого платежного документа за ЖКХ
19 февраля, 00:29

Другие изменения

Закон обязывает концессионеров соблюдать требования отраслевого законодательства и утвержденные правительством РФ стандарты раскрытия информации. А неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине концессионера установленных концессионным соглашением основных мероприятий, плановых показателей надежности, качества, энергоэффективности управляемых объектов будет считаться существенным нарушением условий таких соглашений.
18 апреля 2017. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Набиуллина призвала индексировать тарифы ЖКХ с соблюдением баланса
14 февраля, 17:34
КС, объектом которого являются объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения, может предусматривать плату концедента на возмещение части расходов концессионера, связанных с постановкой на кадастровый учет и (или) регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество.
При этом проект такого концессионного соглашения должен согласовываться с высшим должностным лицом субъекта РФ в части обязательств региона по нему. Законопроект также обязывает концессионера (кроме единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения) разработать и направить проект своей инвестиционной программы в уполномоченный исполнительный орган региона.
Неисполнение обязательств концессионера по разработке инвестпрограммы и ее утверждению концедентом и субъектом РФ в течение года с момента заключения соглашения также будет считаться существенным нарушением условий КС.
Закон также предусматривает, что концедент будет вправе вносить изменения в конкурсную документацию в течение 15 дней со дня ее размещения на официальном сайте о проведении торгов.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Подмосковье начали пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ
11 февраля, 17:22
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала