https://ria.ru/20250228/putin-2002345215.html
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ - РИА Новости, 28.02.2025
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2025 года требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:31:00+03:00
2025-02-28T20:31:00+03:00
2025-02-28T20:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2025 года требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения (КС) в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ устанавливает базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения на условиях концессии. Этим компаниям придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем не менее двух или трех лет, в зависимости от численности жителей населенных пунктов. Для участия в конкурсе на заключение концессии инвесторы должны будут вносить обязательный задаток или представлять безотзывную банковскую гарантию, подтверждая таким образом свою финансовую стабильность. Эти нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. При этом государственным или муниципальным унитарным предприятиям, а также бюджетным учреждениям запрещается выступать концессионером по таким соглашениям. Другие измененияЗакон обязывает концессионеров соблюдать требования отраслевого законодательства и утвержденные правительством РФ стандарты раскрытия информации. А неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине концессионера установленных концессионным соглашением основных мероприятий, плановых показателей надежности, качества, энергоэффективности управляемых объектов будет считаться существенным нарушением условий таких соглашений. КС, объектом которого являются объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения, может предусматривать плату концедента на возмещение части расходов концессионера, связанных с постановкой на кадастровый учет и (или) регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество. При этом проект такого концессионного соглашения должен согласовываться с высшим должностным лицом субъекта РФ в части обязательств региона по нему. Законопроект также обязывает концессионера (кроме единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения) разработать и направить проект своей инвестиционной программы в уполномоченный исполнительный орган региона. Неисполнение обязательств концессионера по разработке инвестпрограммы и ее утверждению концедентом и субъектом РФ в течение года с момента заключения соглашения также будет считаться существенным нарушением условий КС. Закон также предусматривает, что концедент будет вправе вносить изменения в конкурсную документацию в течение 15 дней со дня ее размещения на официальном сайте о проведении торгов.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
Путин ужесточил требования к участникам конкурсов на заключение концессий
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2025 года требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения (КС) в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения на условиях концессии. Этим компаниям придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем не менее двух или трех лет, в зависимости от численности жителей населенных пунктов.
Для участия в конкурсе на заключение концессии инвесторы должны будут вносить обязательный задаток или представлять безотзывную банковскую гарантию, подтверждая таким образом свою финансовую стабильность. Эти нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
.
При этом государственным или муниципальным унитарным предприятиям, а также бюджетным учреждениям запрещается выступать концессионером по таким соглашениям.
Закон обязывает концессионеров соблюдать требования отраслевого законодательства и утвержденные правительством РФ стандарты раскрытия информации. А неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине концессионера установленных концессионным соглашением основных мероприятий, плановых показателей надежности, качества, энергоэффективности управляемых объектов будет считаться существенным нарушением условий таких соглашений.
КС, объектом которого являются объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения, может предусматривать плату концедента на возмещение части расходов концессионера, связанных с постановкой на кадастровый учет и (или) регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество.
При этом проект такого концессионного соглашения должен согласовываться с высшим должностным лицом субъекта РФ в части обязательств региона по нему. Законопроект также обязывает концессионера (кроме единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне теплоснабжения) разработать и направить проект своей инвестиционной программы в уполномоченный исполнительный орган региона.
Неисполнение обязательств концессионера по разработке инвестпрограммы и ее утверждению концедентом и субъектом РФ в течение года с момента заключения соглашения также будет считаться существенным нарушением условий КС.
Закон также предусматривает, что концедент будет вправе вносить изменения в конкурсную документацию в течение 15 дней со дня ее размещения на официальном сайте о проведении торгов.