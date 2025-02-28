https://ria.ru/20250228/putin-2002331011.html
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца
Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Калмыкии Мутула Овьянова с наступлением Белого месяца – Цаган Сара, отметив, что этот праздник служит... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:42:00+03:00
2025-02-28T19:42:00+03:00
2025-02-28T19:47:00+03:00
религия
россия
владимир путин
в мире
республика калмыкия
общество
буддизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Калмыкии Мутула Овьянова с наступлением Белого месяца – Цаган Сара, отметив, что этот праздник служит символом возрождения природы и человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Буддийский Новый год (монг. Сагаалган или Цаган Сар – "Белый месяц") – один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. "Уважаемый шаджин лама! Поздравляю вас и возглавляемую вами сангху с наступлением Белого месяца – Цаган Сара. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке. "Желаю вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил президент.
https://ria.ru/20250228/putin-2002331930.html
https://ria.ru/20250228/putin-2002330743.html
россия
республика калмыкия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_95568c83c9d9327ecfc0c56740857a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, республика калмыкия, общество, буддизм
Религия, Россия, Владимир Путин, В мире, Республика Калмыкия, Общество, Буддизм
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца
Путин поздравил главу буддистов в Калмыкии Овьянова с наступлением Цаган Сара