https://ria.ru/20250228/putin-2002331011.html

Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца

Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025

Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца

Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Калмыкии Мутула Овьянова с наступлением Белого месяца – Цаган Сара, отметив, что этот праздник служит... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:42:00+03:00

2025-02-28T19:42:00+03:00

2025-02-28T19:47:00+03:00

религия

россия

владимир путин

в мире

республика калмыкия

общество

буддизм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Калмыкии Мутула Овьянова с наступлением Белого месяца – Цаган Сара, отметив, что этот праздник служит символом возрождения природы и человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Буддийский Новый год (монг. Сагаалган или Цаган Сар – "Белый месяц") – один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. "Уважаемый шаджин лама! Поздравляю вас и возглавляемую вами сангху с наступлением Белого месяца – Цаган Сара. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке. "Желаю вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил президент.

https://ria.ru/20250228/putin-2002331930.html

https://ria.ru/20250228/putin-2002330743.html

россия

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире, республика калмыкия, общество, буддизм