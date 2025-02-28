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Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
19:42 28.02.2025 (обновлено: 19:47 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/putin-2002331011.html
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца
Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Калмыкии Мутула Овьянова с наступлением Белого месяца – Цаган Сара, отметив, что этот праздник служит... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:42:00+03:00
2025-02-28T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Калмыкии Мутула Овьянова с наступлением Белого месяца – Цаган Сара, отметив, что этот праздник служит символом возрождения природы и человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Буддийский Новый год (монг. Сагаалган или Цаган Сар – "Белый месяц") – один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю. "Уважаемый шаджин лама! Поздравляю вас и возглавляемую вами сангху с наступлением Белого месяца – Цаган Сара. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке. "Желаю вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил президент.
https://ria.ru/20250228/putin-2002331930.html
https://ria.ru/20250228/putin-2002330743.html
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россия, владимир путин, в мире, республика калмыкия, общество, буддизм
Религия, Россия, Владимир Путин, В мире, Республика Калмыкия, Общество, Буддизм
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца

Путин поздравил главу буддистов в Калмыкии Овьянова с наступлением Цаган Сара

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Калмыкии Мутула Овьянова с наступлением Белого месяца – Цаган Сара, отметив, что этот праздник служит символом возрождения природы и человека, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Буддийский Новый год (монг. Сагаалган или Цаган Сар – "Белый месяц") – один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
Дамба Аюшеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца
Вчера, 19:46
"Уважаемый шаджин лама! Поздравляю вас и возглавляемую вами сангху с наступлением Белого месяца – Цаган Сара. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке.
"Желаю вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил президент.
Камбы-лама Тывы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю
Вчера, 19:38
 
РелигияРоссияВладимир ПутинВ миреРеспублика КалмыкияОбществоБуддизм
 
 
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