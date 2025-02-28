https://ria.ru/20250228/putin-2002330743.html

Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю

Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 28.02.2025

Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва Сергека Сарыглара с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю, отметив,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:38:00+03:00

2025-02-28T19:38:00+03:00

2025-02-28T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва Сергека Сарыглара с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю, отметив, что этот праздник вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Камбы лама! Поздравляю Вас и возглавляемую Вами сангху с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке. "Желаю Вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил президент.

https://ria.ru/20250228/putin-2002331930.html

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россия, республика тыва, владимир путин, общество, буддизм