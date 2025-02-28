Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:38 28.02.2025 (обновлено: 19:53 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/putin-2002330743.html
Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю
Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 28.02.2025
Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю
Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва Сергека Сарыглара с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю, отметив,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:38:00+03:00
2025-02-28T19:53:00+03:00
религия
россия
республика тыва
владимир путин
общество
буддизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915080976_0:70:473:336_1920x0_80_0_0_d8f1c9f86bb4cda0232fa1569e5f2737.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва Сергека Сарыглара с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю, отметив, что этот праздник вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Камбы лама! Поздравляю Вас и возглавляемую Вами сангху с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке. "Желаю Вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил президент.
https://ria.ru/20250228/putin-2002331930.html
https://ria.ru/20250228/putin-2002331011.html
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915080976_0:26:473:381_1920x0_80_0_0_e9b173eaaf989fa750ceb6febcd8bc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика тыва, владимир путин, общество, буддизм
Религия, Россия, Республика Тыва, Владимир Путин, Общество, Буддизм
Путин поздравил главу буддистов в Туве с Новым годом по лунному календарю

Путин поздравил главу тувинских буддистов Сарыглара с наступлением Шагаа

© Фото из личного архиваКамбы-лама Тывы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар)
Камбы-лама Тывы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото из личного архива
Камбы-лама Тывы Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу буддистов Республики Тыва Сергека Сарыглара с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю, отметив, что этот праздник вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Камбы лама! Поздравляю Вас и возглавляемую Вами сангху с наступлением Шагаа - Нового года по лунному календарю. Один из главных для последователей буддизма праздник на протяжении веков служит символом возрождения природы и человека, духовной гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", - говорится в телеграмме.
Дамба Аюшеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с наступлением Белого месяца
Вчера, 19:46
Путин подчеркнул, что праздник озаряет жизнь людей искренней радостью, вдохновляет на бескорыстное, подвижническое служение ближним, тем, кто нуждается в заботе, внимании, помощи и поддержке.
"Желаю Вам успехов, здоровья, благополучия", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин поздравил главу калмыкских буддистов с наступлением Белого месяца
Вчера, 19:42
 
РелигияРоссияРеспублика ТываВладимир ПутинОбществоБуддизм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала