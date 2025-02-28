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Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области - РИА Новости, 28.02.2025
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12:56 28.02.2025 (обновлено: 12:57 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/putin-2002186234.html
Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области
Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области - РИА Новости, 28.02.2025
Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области
Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассказал журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:56:00+03:00
2025-02-28T12:57:00+03:00
политика
иркутская область
россия
владимир путин
игорь кобзев
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у него (Путина – ред.) будет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это станет публичной встречей", - сказал Песков.
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политика, иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, дмитрий песков
Политика, Иркутская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Кобзев, Дмитрий Песков
Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области

Путин примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Кобзева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Игорь Кобзев во время встречи
Владимир Путин и Игорь Кобзев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Игорь Кобзев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у него (Путина – ред.) будет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это станет публичной встречей", - сказал Песков.
 
ПолитикаИркутская областьРоссияВладимир ПутинИгорь КобзевДмитрий Песков
 
 
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