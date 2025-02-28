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Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области
Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области - РИА Новости, 28.02.2025
Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области
Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассказал журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:56:00+03:00
2025-02-28T12:56:00+03:00
2025-02-28T12:57:00+03:00
политика
иркутская область
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игорь кобзев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у него (Путина – ред.) будет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это станет публичной встречей", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, дмитрий песков
Политика, Иркутская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Кобзев, Дмитрий Песков
Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области
Путин примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Кобзева