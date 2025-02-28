https://ria.ru/20250228/putin-2002186234.html

Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области

Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области - РИА Новости, 28.02.2025

Путин заслушает доклад губернатора Иркутской области

Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассказал журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:56:00+03:00

2025-02-28T12:56:00+03:00

2025-02-28T12:57:00+03:00

политика

иркутская область

россия

владимир путин

игорь кобзев

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу примет в Кремле с докладом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у него (Путина – ред.) будет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это станет публичной встречей", - сказал Песков.

иркутская область

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, дмитрий песков