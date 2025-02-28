Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца
Путин отметил вклад российских буддистов в поддержку участников СВО и их семей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравил буддистов РФ с праздником Белого месяца и отметил их вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, а также в поддержку участников СВО и их семей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю... Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что этот праздник, пришедший из глубины веков, является для буддистов символом возрождения природы и человека, духовного просветления и гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд. Он подчеркнул, что богатые традиции праздника, бережно передаваемые из поколения в поколение, приобщают молодёжь к уникальному историческому, культурному наследию предков, их самобытным устоям и обычаям, а также к непреходящим нравственным, гуманистическим ценностям.
"И конечно, последователи буддизма искренне заботятся о восстановлении старинных и строительстве новых обителей, просветительских и образовательных центров. Желаю вам успехов и благополучия", - добавил Путин.
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