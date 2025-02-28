https://ria.ru/20250228/putin-2002114847.html

Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца

Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца - РИА Новости, 28.02.2025

Путин поздравил буддистов с праздником Белого месяца

Президент России Владимир Путин, поздравил буддистов РФ с праздником Белого месяца и отметил их вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:20:00+03:00

2025-02-28T09:20:00+03:00

2025-02-28T09:20:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравил буддистов РФ с праздником Белого месяца и отметил их вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, а также в поддержку участников СВО и их семей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю... Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что этот праздник, пришедший из глубины веков, является для буддистов символом возрождения природы и человека, духовного просветления и гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд. Он подчеркнул, что богатые традиции праздника, бережно передаваемые из поколения в поколение, приобщают молодёжь к уникальному историческому, культурному наследию предков, их самобытным устоям и обычаям, а также к непреходящим нравственным, гуманистическим ценностям. "И конечно, последователи буддизма искренне заботятся о восстановлении старинных и строительстве новых обителей, просветительских и образовательных центров. Желаю вам успехов и благополучия", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240907/putin-1971271964.html

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россия, владимир путин, общество