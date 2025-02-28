https://ria.ru/20250228/putin--2002348606.html

Путин подписал закон о запрете штрафовать мусоровозы за перегруз

Путин подписал закон о запрете штрафовать мусоровозы за перегруз - РИА Новости, 28.02.2025

Путин подписал закон о запрете штрафовать мусоровозы за перегруз

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает трехлетний мораторий на запрет мусоровозам, масса которых с грузом или без груза превышает РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:45:00+03:00

2025-02-28T20:45:00+03:00

2025-02-28T20:45:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает трехлетний мораторий на запрет мусоровозам, масса которых с грузом или без груза превышает допустимую нагрузку на ось более чем на 10%, осуществлять движение по автодорогам без специальных разрешений. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом предусмотрено, что с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года весовой и габаритный контроль не осуществляется в отношении двуосных и трехосных мусоровозов, используемых для транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО), сведения о которых содержатся в федеральной государственной информационной системе учета ТКО. Согласно действующему законодательству, запрещается осуществлять движение по автодорогам без специальных разрешений на тяжеловесных транспортных средствах, масса которых с грузом или без груза превышает допустимую нагрузку на ось более чем на 10%. Однако, как указывается в пояснительной записке, оформление указанных разрешений и внесение платы за вред, причиняемый транспортными средствами автомобильным дорогам, не представляется возможным, поскольку при погрузке ТКО состав отходов (строительные отходы, ветки, отходы от жилищ) и конструкция мусоровоза (наличие прессующей установки) не позволяют распределить перевозимый груз по шасси автомобиля в нужных пропорциях. Кроме того, выявление каждого такого факта влечет за собой риски привлечения собственника транспортного средства к административной ответственности и наложение штрафа от 250 до 400 тысяч рублей. При этом уменьшение объема перевозимых отходов, а также приобретение специализированной техники меньшего объема повлечет за собой существенное увеличение издержек операторов, которые, в свою очередь, повлекут увеличение стоимости оказываемых услуг по вывозу ТКО для населения и юрлиц в несколько раз, говорится в поясняющих материалах. Документом предусматривается, что сведения о транспортных средствах, используемых для транспортирования ТКО, будут передаваться в федеральную государственную информационную систему выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Согласно документу, кабмин РФ до 1 сентября 2026 года должен установить требования к транспортным средствам, производимым и используемым для транспортирования ТКО по автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, и их эксплуатации, которые подлежат применению в отношении транспортных средств, выпущенных в обращение после 1 марта 2028 года. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20240910/patrushev-1971944446.html

https://ria.ru/20240624/tko-1955129332.html

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общество, россия, владимир путин