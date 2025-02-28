Рейтинг@Mail.ru
На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ptitsy-2002223353.html
На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц
На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц - РИА Новости, 28.02.2025
На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц
Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи близ Нью-Йорка, власти подозревают, что они погибли из-за птичьего гриппа, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:38:00+03:00
2025-02-28T14:38:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_0:207:3076:1937_1920x0_80_0_0_f61e614919fc6ee655f9a6405f6d9113.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи близ Нью-Йорка, власти подозревают, что они погибли из-за птичьего гриппа, сообщает телеканал NBC. "Жители прибрежной части округа Саффолк на (острове – ред.) Лонг-Айленд обеспокоены десятками мертвых птиц, которых выбросило на берег, их также обнаруживают во дворах. (Они обеспокоены - ред.) в особенности потому, что, как полагают власти, птицы погибли от птичьего гриппа", - указывает телеканал. В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявляют, что гибель птиц, вероятно, связана с птичьим гриппом, поскольку случаи ранее фиксировались в нескольких округах Лонг-Айленда, в том числе в Саффолке. По данным американских властей, птичий грипп затронул уже 23 миллиона птиц в стране. Согласно подсчетам американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в США выявлено 68 подтвержденных случаев птичьего гриппа у людей.
https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html
https://ria.ru/20241227/gripp-1991621479.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_519cc3282941e73f07a8d60d8414e28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц

NBC: десятки мертвых птиц выбросило на пляжи у Нью-Йорка из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи близ Нью-Йорка, власти подозревают, что они погибли из-за птичьего гриппа, сообщает телеканал NBC.
«
"Жители прибрежной части округа Саффолк на (острове – ред.) Лонг-Айленд обеспокоены десятками мертвых птиц, которых выбросило на берег, их также обнаруживают во дворах. (Они обеспокоены - ред.) в особенности потому, что, как полагают власти, птицы погибли от птичьего гриппа", - указывает телеканал.
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1
7 января, 01:23
В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявляют, что гибель птиц, вероятно, связана с птичьим гриппом, поскольку случаи ранее фиксировались в нескольких округах Лонг-Айленда, в том числе в Саффолке.
По данным американских властей, птичий грипп затронул уже 23 миллиона птиц в стране. Согласно подсчетам американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в США выявлено 68 подтвержденных случаев птичьего гриппа у людей.
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа
27 декабря 2024, 11:05
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала