https://ria.ru/20250228/ptitsy-2002223353.html

На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц

На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц - РИА Новости, 28.02.2025

На пляжи рядом с Нью-Йорком выбросило десятки мертвых птиц

Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи близ Нью-Йорка, власти подозревают, что они погибли из-за птичьего гриппа, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:38:00+03:00

2025-02-28T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи близ Нью-Йорка, власти подозревают, что они погибли из-за птичьего гриппа, сообщает телеканал NBC. "Жители прибрежной части округа Саффолк на (острове – ред.) Лонг-Айленд обеспокоены десятками мертвых птиц, которых выбросило на берег, их также обнаруживают во дворах. (Они обеспокоены - ред.) в особенности потому, что, как полагают власти, птицы погибли от птичьего гриппа", - указывает телеканал. В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявляют, что гибель птиц, вероятно, связана с птичьим гриппом, поскольку случаи ранее фиксировались в нескольких округах Лонг-Айленда, в том числе в Саффолке. По данным американских властей, птичий грипп затронул уже 23 миллиона птиц в стране. Согласно подсчетам американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в США выявлено 68 подтвержденных случаев птичьего гриппа у людей.

https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html

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