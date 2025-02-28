https://ria.ru/20250228/proverka-2002244557.html

В Чечне начали проверку сообщений о грубом отношении учительницы к ученикам

В Чечне начали проверку сообщений о грубом отношении учительницы к ученикам - РИА Новости, 28.02.2025

В Чечне начали проверку сообщений о грубом отношении учительницы к ученикам

Прокуратура Чечни организовала проверку по факту грубого отношения учительницы к ученикам в одной из частных школ Грозного, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:53:00+03:00

2025-02-28T15:53:00+03:00

2025-02-28T15:53:00+03:00

происшествия

грозный

чеченская республика (чечня)

россия

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002241713_0:111:615:457_1920x0_80_0_0_4964dc723935194f309e74b2540913be.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Прокуратура Чечни организовала проверку по факту грубого отношения учительницы к ученикам в одной из частных школ Грозного, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором учительница применяет грубое отношение к ученикам: она бьет одного из них по голове, другого бьет школьной указкой. Несмотря на то, что видео без звука, понятно, что она кричит на детей и угрожает. "По поручению прокурора республики Арсана Адаева организована проверка по распространенному в социальных сетях видеоролику, на котором видно, как педагог применяет к малолетнему ученику недозволенные методы обучения и воспитания. Как установлено, инцидент произошел в одной из частных школ г. Грозного", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20250221/primore-2000785592.html

грозный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, грозный, чеченская республика (чечня), россия, образование - общество