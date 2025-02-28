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В Чечне начали проверку сообщений о грубом отношении учительницы к ученикам
В Чечне начали проверку сообщений о грубом отношении учительницы к ученикам - РИА Новости, 28.02.2025
В Чечне начали проверку сообщений о грубом отношении учительницы к ученикам
Прокуратура Чечни организовала проверку по факту грубого отношения учительницы к ученикам в одной из частных школ Грозного, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:53:00+03:00
2025-02-28T15:53:00+03:00
2025-02-28T15:53:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Прокуратура Чечни организовала проверку по факту грубого отношения учительницы к ученикам в одной из частных школ Грозного, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором учительница применяет грубое отношение к ученикам: она бьет одного из них по голове, другого бьет школьной указкой. Несмотря на то, что видео без звука, понятно, что она кричит на детей и угрожает. "По поручению прокурора республики Арсана Адаева организована проверка по распространенному в социальных сетях видеоролику, на котором видно, как педагог применяет к малолетнему ученику недозволенные методы обучения и воспитания. Как установлено, инцидент произошел в одной из частных школ г. Грозного", - говорится в сообщении прокуратуры.
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происшествия, грозный, чеченская республика (чечня), россия, образование - общество
Происшествия, Грозный, Чеченская республика (Чечня), Россия, Образование - Общество
В Чечне начали проверку сообщений о грубом отношении учительницы к ученикам
Прокуратура Чечни начала проверку грубого отношения учительницы к школьникам
ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Прокуратура Чечни организовала проверку по факту грубого отношения учительницы к ученикам в одной из частных школ Грозного, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором учительница применяет грубое отношение к ученикам: она бьет одного из них по голове, другого бьет школьной указкой. Несмотря на то, что видео без звука, понятно, что она кричит на детей и угрожает.
"По поручению прокурора республики Арсана Адаева организована проверка по распространенному в социальных сетях видеоролику, на котором видно, как педагог применяет к малолетнему ученику недозволенные методы обучения и воспитания. Как установлено, инцидент произошел в одной из частных школ г. Грозного", - говорится в сообщении прокуратуры.