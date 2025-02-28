https://ria.ru/20250228/proekty-2002269664.html

Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP

Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP - РИА Новости, 28.02.2025

Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP

Новые проекты по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с китайским производством, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:14:00+03:00

2025-02-28T17:14:00+03:00

2025-02-28T17:14:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые проекты по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с китайским производством, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома на фоне возможного соглашения между США и Украиной, по которому Штаты получат доступ к украинским ископаемым. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, относящегося к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Американский лидер подчеркнул, что новая сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в киевский режим средства, а также получать дополнительные доходы в будущем. "Новые проекты (по добыче и обработке полезных ископаемых - ред.) сложно сделать экономически выгодными, когда китайское производство удерживает цены на низком уровне", - пишет издание со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома Алекса Жакеза, работавшего в сфере промышленности. По словам Жакеза, в мире существуют огромные залежи полезных ископаемых, однако за пределами Китая "не наблюдается" массового появления новых производств. Как отмечает Washington Post, на данный момент полный объем полезных ископаемых Украины в точности не известен, а их добыча и переработка могут потребовать создания крупной новой инфраструктуры, что, в свою очередь, может оказаться экономическим невыгодным, Кроме того, издание со ссылкой на некоторых экспертов напомнило, что Трамп в свой первый срок на посту президента США уже проявлял интерес к природным ресурсам другой страны, в частности, Афганистана, что, однако, не привело к их разработке. Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001394184.html

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000904878.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности