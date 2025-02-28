Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP
WP: проекты США по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с КНР
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые проекты по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с китайским производством, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома на фоне возможного соглашения между США и Украиной, по которому Штаты получат доступ к украинским ископаемым.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, относящегося к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Американский лидер подчеркнул, что новая сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в киевский режим средства, а также получать дополнительные доходы в будущем.
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"Новые проекты (по добыче и обработке полезных ископаемых - ред.) сложно сделать экономически выгодными, когда китайское производство удерживает цены на низком уровне", - пишет издание со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома Алекса Жакеза, работавшего в сфере промышленности.
По словам Жакеза, в мире существуют огромные залежи полезных ископаемых, однако за пределами Китая "не наблюдается" массового появления новых производств.
Как отмечает Washington Post, на данный момент полный объем полезных ископаемых Украины в точности не известен, а их добыча и переработка могут потребовать создания крупной новой инфраструктуры, что, в свою очередь, может оказаться экономическим невыгодным,
Кроме того, издание со ссылкой на некоторых экспертов напомнило, что Трамп в свой первый срок на посту президента США уже проявлял интерес к природным ресурсам другой страны, в частности, Афганистана, что, однако, не привело к их разработке.
Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".