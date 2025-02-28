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Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP - РИА Новости, 28.02.2025
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17:14 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/proekty-2002269664.html
Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP
Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP - РИА Новости, 28.02.2025
Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP
Новые проекты по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с китайским производством, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:14:00+03:00
2025-02-28T17:14:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые проекты по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с китайским производством, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома на фоне возможного соглашения между США и Украиной, по которому Штаты получат доступ к украинским ископаемым. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, относящегося к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Американский лидер подчеркнул, что новая сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в киевский режим средства, а также получать дополнительные доходы в будущем. "Новые проекты (по добыче и обработке полезных ископаемых - ред.) сложно сделать экономически выгодными, когда китайское производство удерживает цены на низком уровне", - пишет издание со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома Алекса Жакеза, работавшего в сфере промышленности. По словам Жакеза, в мире существуют огромные залежи полезных ископаемых, однако за пределами Китая "не наблюдается" массового появления новых производств. Как отмечает Washington Post, на данный момент полный объем полезных ископаемых Украины в точности не известен, а их добыча и переработка могут потребовать создания крупной новой инфраструктуры, что, в свою очередь, может оказаться экономическим невыгодным, Кроме того, издание со ссылкой на некоторых экспертов напомнило, что Трамп в свой первый срок на посту президента США уже проявлял интерес к природным ресурсам другой страны, в частности, Афганистана, что, однако, не привело к их разработке. Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001394184.html
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP

WP: проекты США по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с КНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Новые проекты по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с китайским производством, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома на фоне возможного соглашения между США и Украиной, по которому Штаты получат доступ к украинским ископаемым.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, относящегося к природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Американский лидер подчеркнул, что новая сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в киевский режим средства, а также получать дополнительные доходы в будущем.
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"Новые проекты (по добыче и обработке полезных ископаемых - ред.) сложно сделать экономически выгодными, когда китайское производство удерживает цены на низком уровне", - пишет издание со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома Алекса Жакеза, работавшего в сфере промышленности.
По словам Жакеза, в мире существуют огромные залежи полезных ископаемых, однако за пределами Китая "не наблюдается" массового появления новых производств.
Как отмечает Washington Post, на данный момент полный объем полезных ископаемых Украины в точности не известен, а их добыча и переработка могут потребовать создания крупной новой инфраструктуры, что, в свою очередь, может оказаться экономическим невыгодным,
Кроме того, издание со ссылкой на некоторых экспертов напомнило, что Трамп в свой первый срок на посту президента США уже проявлял интерес к природным ресурсам другой страны, в частности, Афганистана, что, однако, не привело к их разработке.
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Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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