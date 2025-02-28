https://ria.ru/20250228/produkty-2002115449.html

Эксперт назвала продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение

Эксперт назвала продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение - РИА Новости, 28.02.2025

Эксперт назвала продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение

Темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, бананы и жирная рыба способные не только утолить голод, но и поднять настроение, сообщила РИА Новости психолог, РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:22:00+03:00

2025-02-28T09:22:00+03:00

2025-02-28T09:26:00+03:00

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, бананы и жирная рыба способные не только утолить голод, но и поднять настроение, сообщила РИА Новости психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и амбассадор сервиса Grow Food Ксения Забатурина. "Существуют продукты, которые не только утоляют голод, но способны поднимать настроение. Это например темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Он стимулирует выработку эндорфинов - так называемых гормонов счастья. Также это различные ягоды: они содержат витамины и антиоксиданты, которые помогают организму бороться со стрессом", - рассказала Забатурина. Кроме того, в борьбе с унынием хороши бананы, которые богаты углеводами и помогают организму усваивать триптофан, отметила эксперт. "Бананы - отличный перекус для поднятия настроения", - подчеркнула она. "Не менее полезны орехи: особенно грецкие и миндаль. В них много жирных кислот омеги-3 и магния. Орехи отлично справляются с плохим настроением, так что прекрасно подходят для перекуса. Не забудем про жирную рыбу: скумбрия, лосось - являются отличным источником омеги-3, кислот, которые борются со стрессом", - добавила Забатурина. В полезные продукты эксперт записала еще зелень, листовые овощи - шпинат, капусту, а также кисломолочные продукты. "В целом правильное полноценное питание играет очень важную роль в нашем самочувствии. Конечно, важно включать в рацион продукты, которые стимулируют выработку серотонина и эндорфинов. Не надо бояться после основного приема пищи есть немного темного шоколада или фруктов, даже если худеете. Это не отразится на весе, а только улучшит настроение, главное - знать меру", - сказала эксперт. "Но нужно понимать, что питание это не панацея, следует помнить о важности физической активности, достаточного количества сна, чтобы поддерживать хорошее настроение", - заключила Забатурина.

https://ria.ru/20241203/napitok-1986995006.html

https://ria.ru/20241118/shokolad-1984307955.html

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общество