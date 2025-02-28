https://ria.ru/20250228/primore-2002193314.html
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в педофилии
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 28.02.2025
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в педофилии
Жителя Приморья, подозреваемого в непристойных действиях в отношении девятилетней школьницы в Находке, арестовали, сообщается в Тelegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:17:00+03:00
2025-02-28T13:17:00+03:00
2025-02-28T13:17:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Жителя Приморья, подозреваемого в непристойных действиях в отношении девятилетней школьницы в Находке, арестовали, сообщается в Тelegram-канале СУСК России по Приморскому краю. Ранее в УМВД Приморья сообщили, что в приморской Находке задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По информации полиции, директор одной из городских школ сообщил о неизвестном мужчине, совершившем "действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста". Это обнаружили при просмотре камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело, в СУСК по Приморскому краю также уточняли, что непристойные действия совершены в отношении девятилетней школьницы, фигурант работает докером-механизатором в коммерческой организации. "По ходатайству следователя СКР Приморья фигурант взят под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, приморский край, россия, находка
Происшествия, Приморский край, Россия, Находка
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в педофилии
В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в педофилии в отношении девочки