Рейтинг@Mail.ru
Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:39 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/primore-2002091958.html
Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье
Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье - РИА Новости, 28.02.2025
Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье
Введен запрет на посещение туристами национального парка "Зов тигра" и Лазовского заповедника в Приморье из-за сложной пожароопасной ситуации, сообщает в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:39:00+03:00
2025-02-28T04:39:00+03:00
туризм
приморский край
уссурийский городской округ
большой камень
общество
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117755/65/1177556546_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5cd16008c00c0ebbdbde7145e58940.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Введен запрет на посещение туристами национального парка "Зов тигра" и Лазовского заповедника в Приморье из-за сложной пожароопасной ситуации, сообщает в пятницу администрация ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра". "Ввести особый противопожарный режим с 21 февраля 2025 года и до особого распоряжения на территории Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах. Запретить посещение туристами территории Лазовского заповедника и национального парка в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах", - говорится в тексте приказа директора ФГБУ Владимира Арамилева. Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе. Режим повышенной готовности вводится во Владивостокском, Находкинском, Артёмовском городских округах, Михайловском Дальнегорском и Тернейском округах. Национальный парк "Зов тигра" находится в восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех районов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. В нацпарке зарегистрировано 50 видов млекопитающих и 237 видов птиц. Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края, на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 368 видами, несколько десятков из них - краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе это амурский тигр и амурский горал.
https://ria.ru/20250219/primore-2000196243.html
https://ria.ru/20250208/vilfand-1998099909.html
приморский край
уссурийский городской округ
большой камень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117755/65/1177556546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d8bdb984f57c9430a49ec4ab6c28b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, уссурийский городской округ, большой камень, общество, туризм
Туризм, Приморский край, Уссурийский городской округ, Большой Камень, Общество, Туризм
Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье

В Лазовском заповеднике и нацпарке в Приморье ввели особый противопожарный режим

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Лесные пожары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Введен запрет на посещение туристами национального парка "Зов тигра" и Лазовского заповедника в Приморье из-за сложной пожароопасной ситуации, сообщает в пятницу администрация ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра".
"Ввести особый противопожарный режим с 21 февраля 2025 года и до особого распоряжения на территории Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах. Запретить посещение туристами территории Лазовского заповедника и национального парка в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах", - говорится в тексте приказа директора ФГБУ Владимира Арамилева.
Нацпарк Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Приморье приостановили посещение экомаршрута из-за угрозы пожаров
19 февраля, 04:56
Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе. Режим повышенной готовности вводится во Владивостокском, Находкинском, Артёмовском городских округах, Михайловском Дальнегорском и Тернейском округах.
Национальный парк "Зов тигра" находится в восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех районов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. В нацпарке зарегистрировано 50 видов млекопитающих и 237 видов птиц.
Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края, на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 368 видами, несколько десятков из них - краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе это амурский тигр и амурский горал.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной
8 февраля, 03:46
 
ТуризмПриморский крайУссурийский городской округБольшой КаменьОбществоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала