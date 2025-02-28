Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье
В Лазовском заповеднике и нацпарке в Приморье ввели особый противопожарный режим
Лесные пожары. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Введен запрет на посещение туристами национального парка "Зов тигра" и Лазовского заповедника в Приморье из-за сложной пожароопасной ситуации, сообщает в пятницу администрация ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра".
"Ввести особый противопожарный режим с 21 февраля 2025 года и до особого распоряжения на территории Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах. Запретить посещение туристами территории Лазовского заповедника и национального парка в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах", - говорится в тексте приказа директора ФГБУ Владимира Арамилева.
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Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе. Режим повышенной готовности вводится во Владивостокском, Находкинском, Артёмовском городских округах, Михайловском Дальнегорском и Тернейском округах.
Национальный парк "Зов тигра" находится в восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех районов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. В нацпарке зарегистрировано 50 видов млекопитающих и 237 видов птиц.
Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края, на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 368 видами, несколько десятков из них - краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе это амурский тигр и амурский горал.