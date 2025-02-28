https://ria.ru/20250228/primore-2002091958.html

Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье

Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье - РИА Новости, 28.02.2025

Туристам временно запретили посещать нацпарк и заповедник в Приморье

Введен запрет на посещение туристами национального парка "Зов тигра" и Лазовского заповедника в Приморье из-за сложной пожароопасной ситуации, сообщает в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:39:00+03:00

2025-02-28T04:39:00+03:00

2025-02-28T04:39:00+03:00

туризм

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Введен запрет на посещение туристами национального парка "Зов тигра" и Лазовского заповедника в Приморье из-за сложной пожароопасной ситуации, сообщает в пятницу администрация ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра". "Ввести особый противопожарный режим с 21 февраля 2025 года и до особого распоряжения на территории Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах. Запретить посещение туристами территории Лазовского заповедника и национального парка в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах", - говорится в тексте приказа директора ФГБУ Владимира Арамилева. Ранее власти Приморья ввели особый противопожарный режим в 14 районах региона, где из-за аномально сухой зимы отмечается сложная пожарная обстановка. Режим введен в Уссурийском городском округе, городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьском, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском, Ханкайском, Хасанском и Хорольском муниципальных округах, в городе Партизанск и Надеждинском районе. Режим повышенной готовности вводится во Владивостокском, Находкинском, Артёмовском городских округах, Михайловском Дальнегорском и Тернейском округах. Национальный парк "Зов тигра" находится в восточной части Приморского края. Его территория включает участки трех районов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. В нацпарке зарегистрировано 50 видов млекопитающих и 237 видов птиц. Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края, на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 368 видами, несколько десятков из них - краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе это амурский тигр и амурский горал.

https://ria.ru/20250219/primore-2000196243.html

https://ria.ru/20250208/vilfand-1998099909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, уссурийский городской округ, большой камень, общество, туризм