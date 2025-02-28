https://ria.ru/20250228/prigovor-2002302590.html

В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту

В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту - РИА Новости, 28.02.2025

В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту

Новгородский областной суд приговорил насильника-рецидивиста к 20 годам лишения свободы за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку, сообщает объединенная... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:22:00+03:00

2025-02-28T18:22:00+03:00

2025-02-28T18:30:00+03:00

происшествия

новгородская область

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россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил насильника-рецидивиста к 20 годам лишения свободы за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Как установил суд, в августе 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Солецком районе Новгородской области совершил сначала действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а затем попытался изнасиловать ее. Ранее он был осужден за аналогичное преступление. "В Новгородском областном суде провозглашен приговор по уголовному делу об изнасиловании… По совокупности преступлений… окончательно назначить Дружину Ф.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых пят лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000710555.html

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