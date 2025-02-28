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В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту - РИА Новости, 28.02.2025
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18:22 28.02.2025 (обновлено: 18:30 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/prigovor-2002302590.html
В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту
В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту - РИА Новости, 28.02.2025
В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту
Новгородский областной суд приговорил насильника-рецидивиста к 20 годам лишения свободы за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку, сообщает объединенная... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:22:00+03:00
2025-02-28T18:30:00+03:00
происшествия
новгородская область
новгородский областной суд
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил насильника-рецидивиста к 20 годам лишения свободы за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Как установил суд, в августе 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Солецком районе Новгородской области совершил сначала действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а затем попытался изнасиловать ее. Ранее он был осужден за аналогичное преступление. "В Новгородском областном суде провозглашен приговор по уголовному делу об изнасиловании… По совокупности преступлений… окончательно назначить Дружину Ф.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых пят лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000710555.html
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происшествия, новгородская область, новгородский областной суд , россия
Происшествия, Новгородская область, Новгородский областной суд , Россия
В Новгородской области вынесли приговор насильнику-рецидивисту

Новгородский суд дал 20 лет колонии насильнику, напавшему на 12-летнюю девочку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Новгородский областной суд приговорил насильника-рецидивиста к 20 годам лишения свободы за попытку изнасиловать 12-летнюю девочку, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Как установил суд, в августе 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Солецком районе Новгородской области совершил сначала действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а затем попытался изнасиловать ее. Ранее он был осужден за аналогичное преступление.
Жителя Иркутской области задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании девушки в Красноярске - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Приангарье задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки
21 февраля, 09:26
Новгородском областном суде провозглашен приговор по уголовному делу об изнасиловании… По совокупности преступлений… окончательно назначить Дружину Ф.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 19 лет, с отбыванием первых пят лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Бастрыкин запросил доклад по делу о покушении на изнасилование в Самаре
18 февраля, 00:09
 
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