https://ria.ru/20250228/prigovor-2002230360.html

Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии

Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии - РИА Новости, 28.02.2025

Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии

Житель Смоленской области осужден на 12,5 лет лишения свободы как диверсант за то, что пытался поджечь электроподстанцию и обесточил несколько многоэтажек и ТЦ, РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:56:00+03:00

2025-02-28T14:56:00+03:00

2025-02-28T15:36:00+03:00

происшествия

смоленская область

смоленск

пао «россети центр»

смоленский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Житель Смоленской области осужден на 12,5 лет лишения свободы как диверсант за то, что пытался поджечь электроподстанцию и обесточил несколько многоэтажек и ТЦ, сообщило региональное УФСБ.Сообщается, что в июне прошлого года был задержан 45-летний уроженец Холм-Жирковского района, пытавшийся совершить поджог объектов жизнеобеспечения. По данным УФСБ, мужчине в мессенджере поступило задание уничтожить электросетевой комплекс подстанции "Смоленск-2" "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации"."С целью реализации данного замысла злоумышленник приобрел несколько канистр с бензином, прибыл на указанный объект, взломав замок на калитке ограждения, проник на охраняемую территорию и пытался поджечь электростанцию. Ввиду погодных условий сделать задуманное преступнику не удалось", - говорится в сообщении.Тогда мужчина открыл краны трансформаторов и слил с них трансформаторное масло общим объемом 56 тонн, рассчитывая на его возгорание, отмечают в ведомстве. Свои действия он транслировал в прямом эфире заказчику."В виду произошедшего несколько многоэтажных домов и ТЦ "Макси" в Промышленном районе города Смоленска оказались обесточены. Благодаря грамотной работе специалистов энергетического комплекса оперативно удалось восстановить энергоснабжение", - информирует УФСБ, отмечая, что совокупный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" превысил 3,5 миллиона рублей.УФСБ возбудило уголовное дело о диверсии."Двадцать седьмого февраля текущего года Смоленский областной суд приговорил уроженца Холм-Жирковского района к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250212/prigovor-1998895337.html

https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000714783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, смоленск, пао «россети центр», смоленский областной суд