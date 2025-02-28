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Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии - РИА Новости, 28.02.2025
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14:56 28.02.2025 (обновлено: 15:36 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/prigovor-2002230360.html
Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии
Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии - РИА Новости, 28.02.2025
Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии
Житель Смоленской области осужден на 12,5 лет лишения свободы как диверсант за то, что пытался поджечь электроподстанцию и обесточил несколько многоэтажек и ТЦ, РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:56:00+03:00
2025-02-28T15:36:00+03:00
происшествия
смоленская область
смоленск
пао «россети центр»
смоленский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Житель Смоленской области осужден на 12,5 лет лишения свободы как диверсант за то, что пытался поджечь электроподстанцию и обесточил несколько многоэтажек и ТЦ, сообщило региональное УФСБ.Сообщается, что в июне прошлого года был задержан 45-летний уроженец Холм-Жирковского района, пытавшийся совершить поджог объектов жизнеобеспечения. По данным УФСБ, мужчине в мессенджере поступило задание уничтожить электросетевой комплекс подстанции "Смоленск-2" "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации"."С целью реализации данного замысла злоумышленник приобрел несколько канистр с бензином, прибыл на указанный объект, взломав замок на калитке ограждения, проник на охраняемую территорию и пытался поджечь электростанцию. Ввиду погодных условий сделать задуманное преступнику не удалось", - говорится в сообщении.Тогда мужчина открыл краны трансформаторов и слил с них трансформаторное масло общим объемом 56 тонн, рассчитывая на его возгорание, отмечают в ведомстве. Свои действия он транслировал в прямом эфире заказчику."В виду произошедшего несколько многоэтажных домов и ТЦ "Макси" в Промышленном районе города Смоленска оказались обесточены. Благодаря грамотной работе специалистов энергетического комплекса оперативно удалось восстановить энергоснабжение", - информирует УФСБ, отмечая, что совокупный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" превысил 3,5 миллиона рублей.УФСБ возбудило уголовное дело о диверсии."Двадцать седьмого февраля текущего года Смоленский областной суд приговорил уроженца Холм-Жирковского района к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250212/prigovor-1998895337.html
https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000714783.html
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происшествия, смоленская область, смоленск, пао «россети центр», смоленский областной суд
Происшествия, Смоленская область, Смоленск, ПАО «Россети Центр», Смоленский областной суд
Жителю Смоленской области вынесли приговор за попытку диверсии

Житель Смоленской области получил 12,5 года за попытку поджога электростанции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Житель Смоленской области осужден на 12,5 лет лишения свободы как диверсант за то, что пытался поджечь электроподстанцию и обесточил несколько многоэтажек и ТЦ, сообщило региональное УФСБ.
Сообщается, что в июне прошлого года был задержан 45-летний уроженец Холм-Жирковского района, пытавшийся совершить поджог объектов жизнеобеспечения. По данным УФСБ, мужчине в мессенджере поступило задание уничтожить электросетевой комплекс подстанции "Смоленск-2" "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации".
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"С целью реализации данного замысла злоумышленник приобрел несколько канистр с бензином, прибыл на указанный объект, взломав замок на калитке ограждения, проник на охраняемую территорию и пытался поджечь электростанцию. Ввиду погодных условий сделать задуманное преступнику не удалось", - говорится в сообщении.
Тогда мужчина открыл краны трансформаторов и слил с них трансформаторное масло общим объемом 56 тонн, рассчитывая на его возгорание, отмечают в ведомстве. Свои действия он транслировал в прямом эфире заказчику.
«
"В виду произошедшего несколько многоэтажных домов и ТЦ "Макси" в Промышленном районе города Смоленска оказались обесточены. Благодаря грамотной работе специалистов энергетического комплекса оперативно удалось восстановить энергоснабжение", - информирует УФСБ, отмечая, что совокупный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" превысил 3,5 миллиона рублей.
УФСБ возбудило уголовное дело о диверсии.
"Двадцать седьмого февраля текущего года Смоленский областной суд приговорил уроженца Холм-Жирковского района к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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