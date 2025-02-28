https://ria.ru/20250228/prigovor-2002089403.html

Защита украинки, напавшей на посольство России в Киеве, обжаловала приговор

Защита украинки, напавшей на посольство России в Киеве, обжаловала приговор - РИА Новости, 28.02.2025

Защита украинки, напавшей на посольство России в Киеве, обжаловала приговор

Защита гражданки Украины Ирмы Крат, заочно приговоренной к семи годам колонии за нападение с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве, обжаловала приговор,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:45:00+03:00

2025-02-28T03:45:00+03:00

2025-02-28T03:45:00+03:00

происшествия

россия

киев

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московский городской суд

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Защита гражданки Украины Ирмы Крат, заочно приговоренной к семи годам колонии за нападение с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. В январе Мосгорсуд заочно признал 40-летнюю Крат виновной по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По данным следствия, 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, для осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое негативное отношение к России, подожгли фитили на подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Четыре таких устройства они бросили в здание российского посольства, которые воспламенились. Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Крат заочно арестована.

https://ria.ru/20250227/ukraina-2002014854.html

https://ria.ru/20250225/marsel-2001584435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, киев, украина, московский городской суд