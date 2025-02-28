Защита украинки, напавшей на посольство России в Киеве, обжаловала приговор
Защита обжаловала приговор Ирмы Крат за нападение на посольство России в Киеве
© Фото опубликовано СК РФГражданка Украины Ирма Крат
© Фото опубликовано СК РФ
Гражданка Украины Ирма Крат. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Защита гражданки Украины Ирмы Крат, заочно приговоренной к семи годам колонии за нападение с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
В январе Мосгорсуд заочно признал 40-летнюю Крат виновной по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По данным следствия, 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, для осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое негативное отношение к России, подожгли фитили на подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Четыре таких устройства они бросили в здание российского посольства, которые воспламенились.
Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. Крат заочно арестована.