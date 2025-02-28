https://ria.ru/20250228/pribaltika-2002004390.html

"По сценарию Украины". Прибалтика придумала, как будет "сдерживать" Россию

"По сценарию Украины". Прибалтика придумала, как будет "сдерживать" Россию - РИА Новости, 28.02.2025

"По сценарию Украины". Прибалтика придумала, как будет "сдерживать" Россию

Судя по всему, европейцы, опасаясь лишиться поддержки США, решили создавать новые оборонные альянсы. Спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T14:25:00+03:00

безопасность

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Судя по всему, европейцы, опасаясь лишиться поддержки США, решили создавать новые оборонные альянсы. Спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис призвал сформировать военный союз государств, имеющих выход в Балтийское море. В "северную НАТО" могут войти Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. О том, чем это угрожает России, — в материале РИА Новости.Альянс четырехПока идею региональной альтернативы НАТО на Балтике лишь обсуждают. Сквернялис пояснил, что это "план Б" на случай, если США под давлением Москвы выведут из Латвии, Литвы и Эстонии воинские контингенты. Это очень беспокоит местные СМИ, а в Хельсинки и вовсе выразили опасение, что Трамп выгонит Финляндию и Швецию из Североатлантического альянса."Россия может потребовать возвращения НАТО к границам 1997 года, — объяснил научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила. — Трамп вполне способен на это согласиться. Тогда нам понадобится альтернативная система коллективной безопасности на основе стран Балтии и Северной Европы".С января НАТО проводит операцию Baltic Sentry ("Балтийский часовой"). Официальная задача — патрулирование Балтийского моря для предотвращения диверсий на подводных коммуникациях. На самом деле объединенная военно-морская группировка устроила охоту на торговые суда под российской юрисдикцией, якобы причастные к обрывам донных коммуникационных кабелей, задержав и обыскав несколько вымпелов.Этому предшествовала серия страшилок в западных СМИ. Двадцать шестого декабря журналисты Politico сообщили, что Россия может попытаться захватить часть Восточной Эстонии и уже глушит спутниковую навигацию, запускает разведывательные БПЛА. Цель — спровоцировать НАТО на большую войну. Эстонский премьер Кристен Михал тут же сообщил, что в стране разместят "флот сдерживания".Страшилка сработала. Неофициальная и основная функция Baltic Sentry — военное сдерживание России на этом направлении. Выделяются два потенциальных театра военных действий: Калининградская область и примыкающая акватория, а также Финский залив, который в случае войны планируется перекрыть в самой узкой его части, по линии Хельсинки — Таллин (60 километров)."Москитный флот"Относительно серьезными военно-морскими возможностями в регионе обладают только финны. Их главная ударная сила — восемь ракетных катеров проектов Rauma и Hamina, вооруженных шведскими противокорабельными ракетами RBS-15 с максимальной дальностью в самой последней модификации до 300 километров. Что особенно опасно, еще есть флотилия минных заградителей — шесть судов типов Pohjanmaa, Hämeenmaa и Pansio. Каждое берет на борт до 150 морских мин. Кроме того, имеется 13 минных тральщиков Kiiski, которые годятся и в качестве заградителей.У остальных с кораблями дела похуже. У Эстонии — три минных тральщика с пулеметным вооружением и четыре патрульных катера, переданные флоту полицией и береговой охраной. "Темная лошадка" — береговые ракетные системы Gabriel V, закупленные у Израиля в 2024-м. Их планируют установить на мобильные платформы вроде армейских пикапов. Дальность стрельбы (до 400 километров) позволяет держать под прицелом весь Финский залив.Литовский флот — это корабль управления Jotvingis норвежского проекта Vidar, три британских морских тральщика типа Hunt, четыре датских патрульных катера проекта Flyvefisken, три быстроходных катера и несколько буксиров. Боевую ценность из всего представляют разве что "датчане". На каждом патрульном катере — по восемь противокорабельных ракет Harpoon дальностью до 150 километров. Это не самое новое оружие, современная корабельная ПВО справится с ним без особого труда. Однако скоординированный залп нескольких катеров может быть очень эффективным.Ставку на "москитный флот" сделала и Латвия: шесть голландских тральщиков типа Tripartite, шесть патрульных катеров местного проекта Skrunda и несколько скоростных лодок береговой охраны. Ракетным вооружением эти плавсредства не обладают. Однако в 2023-м Рига заключила контракт с норвежским концерном Kongsberg на поставку противокорабельных ракет NSM наземного базирования. Это современный ударный комплекс, способный бить по движущимся морским целям на удалении до 250 километров.Активное перевооружениеВсе вышеперечисленное не производит особого впечатления, однако Прибалтийские страны активно накачивают военные мускулы и со временем станут серьезной региональной угрозой. К примеру, Литва, у которой сегодня даже нет танков, взяла на себя обязательство довести оборонные расходы до пяти-шести процентов ВВП к 2030-му. Вильнюс хочет тратить на это 12 миллиардов евро в год — больше, чем Мексика, Колумбия, Иран, Индонезия, Швеция, Норвегия.Танки литовцы в декабре 2024-го заказали у немцев — 44 "Леопарда-2" в последней модификации А8. Шведы поставят около 100 БМП CV-90, Франция — 18 дальнобойных гаубиц CAESAR. Германия своей артиллерией — 21 САУ PZH 2000 — Литву уже вооружила в 2015-2020-х. И, наконец, США обещали восемь РСЗО HIMARS, которые способны бить в том числе оперативно-тактическими ракетами ATACMS дальностью до 300 километров. Небо защищают несколько батарей норвежских ЗРК NASAMS. Боевой авиации нет, но воздушное пространство страны охраняется союзниками по НАТО.На сходную технику перевооружается и соседняя Эстония. Кроме того, Таллин закупил в Израиле противотанковые ракетные комплексы Spike-SR/LR дальностью до пяти километров, действующие по принципу "выстрелил — забыл". Для защиты неба эстонцы в 2023-м приобрели несколько батарей немецкого ЗРК средней дальности IRIS-T SLM. Кроме того, заказали у США восемь РСЗО HIMARS, что позволит вести огонь на оперативно-тактическую глубину.У Латвии нет танков, однако есть порядка 170 британских боевых разведывательных машин Scimitar, в конце января заказали и 42 австро-испанские БМП ASCCOD-2. И приобрели у США десять установок РСЗО HIMARS.У Финляндии — до 200 танков Leopard 2A4 и A6, 110 БМП CV90, современные южнокорейские гаубицы K9, до 40 РСЗО MLRS, сотни единиц советского артиллерийского вооружения. И тактическая авиация — более 60 американских истребителей F-18C/D и 27 британских учебных Hawker Siddeley Hawk, способных выполнять задачи легких штурмовиков.Конечно, основная военная мощь четырех государств, способных создать военный альянс у северо-западных рубежей России, — в союзниках по НАТО, развернувших там свои воинские контингенты. Но в будущем вооруженные до зубов латыши, литовцы, эстонцы и финны станут достаточно серьезной угрозой и без старших товарищей. Хотя бы потому, что у них есть ракеты, достающие до Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250225/pentagon-2001595268.html

https://ria.ru/20250227/mid-2001962860.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, россия, финляндия, прибалтика, саулюс сквернялис, нато, politico