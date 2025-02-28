https://ria.ru/20250228/prestupleniya-2002100328.html

Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями

Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями - РИА Новости, 28.02.2025

Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями

Украинские военные охотились с помощью дронов за мирными людьми в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель из этого города Владимир Соленов. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:39:00+03:00

2025-02-28T06:39:00+03:00

2025-02-28T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

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донецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРАХОВО (ДНР), 28 фев — РИА Новости. Украинские военные охотились с помощью дронов за мирными людьми в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель из этого города Владимир Соленов."Дронами очень много людей побили. Охотились прямо на людей. Здесь вот, возле автостанции, Лосев Сережа — был такой, он торговал здесь автозапчастями. Парень ехал с матерью, на (улице) Пушкина его ударил дрон. Он доехал, его вытащили из горевшей машины, вот он чуть не сгорел. Но все равно он потом умер в конце этого", — сказал Соленов. По его словам, это был не единственный случай, когда ВСУ намеренно атаковали мирных жителей в Курахово."Отца моего соседа убило здесь... Они прямо охотились за людьми. Сбросы делали. Мы когда бегали под обстрелами звонить, тогда еще ребята-россияне не зашли сюда, прямо дрон завис над нами. И с Рыбхоза работало два миномета легких туда, на ту сторону, на Новую Ильинку. А потом развернулись, начали по нам бить. Вот мы вовремя заскочили в подъезд, только приподнялись, они опять еще нам два выстрела. Так что они нас не жалели", — добавил собеседник агентства.Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001395914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия