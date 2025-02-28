https://ria.ru/20250228/prestupleniya-2002100328.html
Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями
Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями - РИА Новости, 28.02.2025
Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями
Украинские военные охотились с помощью дронов за мирными людьми в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель из этого города Владимир Соленов. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:39:00+03:00
2025-02-28T06:39:00+03:00
2025-02-28T06:48:00+03:00
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курахово
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вооруженные силы украины
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КУРАХОВО (ДНР), 28 фев — РИА Новости. Украинские военные охотились с помощью дронов за мирными людьми в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель из этого города Владимир Соленов."Дронами очень много людей побили. Охотились прямо на людей. Здесь вот, возле автостанции, Лосев Сережа — был такой, он торговал здесь автозапчастями. Парень ехал с матерью, на (улице) Пушкина его ударил дрон. Он доехал, его вытащили из горевшей машины, вот он чуть не сгорел. Но все равно он потом умер в конце этого", — сказал Соленов. По его словам, это был не единственный случай, когда ВСУ намеренно атаковали мирных жителей в Курахово."Отца моего соседа убило здесь... Они прямо охотились за людьми. Сбросы делали. Мы когда бегали под обстрелами звонить, тогда еще ребята-россияне не зашли сюда, прямо дрон завис над нами. И с Рыбхоза работало два миномета легких туда, на ту сторону, на Новую Ильинку. А потом развернулись, начали по нам бить. Вот мы вовремя заскочили в подъезд, только приподнялись, они опять еще нам два выстрела. Так что они нас не жалели", — добавил собеседник агентства.Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001395914.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Житель Курахово рассказал, как ВСУ охотились за мирными жителями
Житель Курахово Соленов: ВСУ охотились за мирными жителями с помощью дронов
КУРАХОВО (ДНР), 28 фев — РИА Новости. Украинские военные охотились с помощью дронов за мирными людьми в Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости местный житель из этого города Владимир Соленов.
"Дронами очень много людей побили. Охотились прямо на людей. Здесь вот, возле автостанции, Лосев Сережа — был такой, он торговал здесь автозапчастями. Парень ехал с матерью, на (улице) Пушкина его ударил дрон. Он доехал, его вытащили из горевшей машины, вот он чуть не сгорел. Но все равно он потом умер в конце этого", — сказал Соленов.
По его словам, это был не единственный случай, когда ВСУ
намеренно атаковали мирных жителей в Курахово
.
"Отца моего соседа убило здесь... Они прямо охотились за людьми. Сбросы делали. Мы когда бегали под обстрелами звонить, тогда еще ребята-россияне не зашли сюда, прямо дрон завис над нами. И с Рыбхоза работало два миномета легких туда, на ту сторону, на Новую Ильинку. А потом развернулись, начали по нам бить. Вот мы вовремя заскочили в подъезд, только приподнялись, они опять еще нам два выстрела. Так что они нас не жалели", — добавил собеседник агентства.
Об освобождении Курахово Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его взятие создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.