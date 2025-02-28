https://ria.ru/20250228/predprinimateli-2002283670.html

Более 300 объектов передали подмосковным предпринимателям по цене 1 рубль

Более 300 объектов передали подмосковным предпринимателям по цене 1 рубль - РИА Новости, 28.02.2025

Более 300 объектов передали подмосковным предпринимателям по цене 1 рубль

Более 300 объектов передали в аренду предпринимателям Московской области в рамках региональной программы "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:59:00+03:00

2025-02-28T17:59:00+03:00

2025-02-28T17:59:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

коломна

шатура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002285743_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f4a57f5aec096e7f9406a0849dfd246.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 300 объектов передали в аренду предпринимателям Московской области в рамках региональной программы "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Программа "Недвижимость за 1 рубль" в регионе работает с 2023 года, и на сегодняшний день в аренду по льготной ставке бизнесу уже передали 300 объектов. С помощью фильтров на инвесткарте региона можно подобрать недвижимость не только по необходимому формату, но и по географическому положению. Сейчас на карте доступно более 150 объектов по программе "Недвижимость за 1 рубль"", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Она уточнила, что больше всего объектов доступно в городском округе Шатура. Там предпринимателям предлагают 26 объектов недвижимости. Второе место разделяют два городских округа – Коломна и Богородский. В каждом из них можно подобрать для запуска предприятия один из 11 объектов. На третьем месте городской округ Серпухов, в котором доступно девять объектов. Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Предпринимателям необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение полутора лет или провести реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, здания – до 15 лет. Подобрать объект и подать заявку можно на инвестиционной карте Московской области. Ее рассмотрят в течение десяти дней.

https://ria.ru/20250227/informservis-2002019929.html

https://ria.ru/20250228/msb-2002014566.html

московская область (подмосковье)

коломна

шатура

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), коломна, шатура