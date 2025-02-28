Более 300 объектов передали подмосковным предпринимателям по цене 1 рубль
Подмосковным представителям МСБ передали более 300 объектов по цене 1 рубль
© Фото : Портал Правительства Московской областиБолее 300 объектов передали в аренду предпринимателям Московской области в рамках региональной программы "Недвижимость за 1 рубль"
Более 300 объектов передали в аренду предпринимателям Московской области в рамках региональной программы "Недвижимость за 1 рубль"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 300 объектов передали в аренду предпринимателям Московской области в рамках региональной программы "Недвижимость за 1 рубль", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Программа "Недвижимость за 1 рубль" в регионе работает с 2023 года, и на сегодняшний день в аренду по льготной ставке бизнесу уже передали 300 объектов. С помощью фильтров на инвесткарте региона можно подобрать недвижимость не только по необходимому формату, но и по географическому положению. Сейчас на карте доступно более 150 объектов по программе "Недвижимость за 1 рубль"", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Она уточнила, что больше всего объектов доступно в городском округе Шатура. Там предпринимателям предлагают 26 объектов недвижимости. Второе место разделяют два городских округа – Коломна и Богородский. В каждом из них можно подобрать для запуска предприятия один из 11 объектов. На третьем месте городской округ Серпухов, в котором доступно девять объектов.
Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Предпринимателям необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение полутора лет или провести реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, здания – до 15 лет.
Подобрать объект и подать заявку можно на инвестиционной карте Московской области. Ее рассмотрят в течение десяти дней.