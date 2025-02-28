https://ria.ru/20250228/postnikov-2002273961.html

В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей"

В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей" - РИА Новости, 28.02.2025

В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей"

Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики, РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:23:00+03:00

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2025-02-28T17:23:00+03:00

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екатеринбург

происшествия

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов. "На текущий момент известно, что будут составлять протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики), которая предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что скоро ознакомится с делом и узнает, за какой пост в Telegram хотят его привлечь к административной ответственности. "В отношении Постникова составляется протокол об административном задержании. С большой вероятностью его задержат до завтра, состоится суд в субботу", - добавил Краснов. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, "комментарии по данной теме пока преждевременны".

https://ria.ru/20250217/sud-1999851207.html

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россия, екатеринбург, происшествия, валерий горелых