В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей"
Главреда "Вечерних ведомостей" Постникова задержали за экстремистскую символику
© Вечерние ведомости/TelegramГлавного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге
Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов.
"На текущий момент известно, что будут составлять протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики), которая предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток", - сказал собеседник агентства.
Суд оштрафовал блогера Варламова* на 45 тысяч рублей
17 февраля, 15:42
Он пояснил, что скоро ознакомится с делом и узнает, за какой пост в Telegram хотят его привлечь к административной ответственности.
"В отношении Постникова составляется протокол об административном задержании. С большой вероятностью его задержат до завтра, состоится суд в субботу", - добавил Краснов.
Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, "комментарии по данной теме пока преждевременны".