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В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей" - РИА Новости, 28.02.2025
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17:23 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/postnikov-2002273961.html
В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей"
В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей" - РИА Новости, 28.02.2025
В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей"
Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики, РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:23:00+03:00
2025-02-28T17:23:00+03:00
россия
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов. "На текущий момент известно, что будут составлять протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики), которая предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что скоро ознакомится с делом и узнает, за какой пост в Telegram хотят его привлечь к административной ответственности. "В отношении Постникова составляется протокол об административном задержании. С большой вероятностью его задержат до завтра, состоится суд в субботу", - добавил Краснов. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, "комментарии по данной теме пока преждевременны".
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россия, екатеринбург, происшествия, валерий горелых
Россия, Екатеринбург, Происшествия, Валерий Горелых
В Екатеринбурге задержали главного редактора "Вечерних ведомостей"

Главреда "Вечерних ведомостей" Постникова задержали за экстремистскую символику

© Вечерние ведомости/TelegramГлавного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге
Главного редактора интернет-газеты Вечерние ведомости Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Вечерние ведомости/Telegram
Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Главного редактора интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержали в Екатеринбурге за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов.
"На текущий момент известно, что будут составлять протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики), которая предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток", - сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что скоро ознакомится с делом и узнает, за какой пост в Telegram хотят его привлечь к административной ответственности.
"В отношении Постникова составляется протокол об административном задержании. С большой вероятностью его задержат до завтра, состоится суд в субботу", - добавил Краснов.
Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, "комментарии по данной теме пока преждевременны".
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