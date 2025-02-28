Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Украине Taurus
Лидер ХДС/ХСС Мерц уклонился от ответа, будет ли он поставлять Украине Taurus
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
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"Украина должна получить необходимые ей для защиты системы, включая крылатые ракеты. Будет ли это Taurus или другая система, еще предстоит выяснить и согласовать в кругу европейских союзников", - сказал Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос, будет ли он поставлять Taurus Украине.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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