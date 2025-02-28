https://ria.ru/20250228/postavki-2002347881.html

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Украине Taurus

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Украине Taurus - РИА Новости, 28.02.2025

Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Украине Taurus

Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уклонился от... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:42:00+03:00

2025-02-28T20:42:00+03:00

2025-02-28T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. "Украина должна получить необходимые ей для защиты системы, включая крылатые ракеты. Будет ли это Taurus или другая система, еще предстоит выяснить и согласовать в кругу европейских союзников", - сказал Мерц в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос, будет ли он поставлять Taurus Украине. Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250225/ekspert-2001405868.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001231021.html

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в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, олаф шольц, сергей лавров, хдс/хсс, нато