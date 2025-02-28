Посольство подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга на Филиппинах
Посольство на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга
© Фото : BATANGAS COAST GUARD STATIONДва российских туриста погибли у берегов Филиппин
© Фото : BATANGAS COAST GUARD STATION
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга у острова Верде, заявили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
"Согласно информации, полученной в рабочем порядке, граждане России М.С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13.30 (8.30 по мск - ред.). Тело М.С. Мелехова было доставлено в больницу Св. Патрика города Батангас, И. Перегудина - в больницу Пуэрто-Галеры, провинция Восточный Миндоро", - сказано в сообщении российского посольства.
Отмечается, что сотрудники посольства начали поиски родственников погибших, а также запросили официальные комментарии филиппинской стороны.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс о гибели двух российских туристов. Командующий береговой охраны Филиппин капитан Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде для занятия дайвингом. Их унесло сильным течением, когда они погружались под воду. Двоим россиянам удалось спастись, двое других туристов пропали без вести. Мелехов был обнаружен без сознания и скончался в больнице, тело второго российского драйвера вытащили после нападения акулы.
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