https://ria.ru/20250228/posolstvo-2002171324.html

Посольство подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга на Филиппинах

Посольство подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга на Филиппинах - РИА Новости, 28.02.2025

Посольство подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга на Филиппинах

Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга у острова Верде, заявили РИА Новости в дипломатическом представительстве. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:21:00+03:00

2025-02-28T12:21:00+03:00

2025-02-28T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян во время дайвинга у острова Верде, заявили РИА Новости в дипломатическом представительстве. "Согласно информации, полученной в рабочем порядке, граждане России М.С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде 27 февраля около 13.30 (8.30 по мск - ред.). Тело М.С. Мелехова было доставлено в больницу Св. Патрика города Батангас, И. Перегудина - в больницу Пуэрто-Галеры, провинция Восточный Миндоро", - сказано в сообщении российского посольства. Отмечается, что сотрудники посольства начали поиски родственников погибших, а также запросили официальные комментарии филиппинской стороны. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс о гибели двух российских туристов. Командующий береговой охраны Филиппин капитан Айрланд Лапитан сообщил, что четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде для занятия дайвингом. Их унесло сильным течением, когда они погружались под воду. Двоим россиянам удалось спастись, двое других туристов пропали без вести. Мелехов был обнаружен без сознания и скончался в больнице, тело второго российского драйвера вытащили после нападения акулы.

https://ria.ru/20250209/rossiyanin-1998270702.html

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