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В Еврокомиссии оценили последствия введения пошлин в США - РИА Новости, 28.02.2025
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11:11 28.02.2025 (обновлено: 11:14 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/poshliny-2002149803.html
В Еврокомиссии оценили последствия введения пошлин в США
В Еврокомиссии оценили последствия введения пошлин в США - РИА Новости, 28.02.2025
В Еврокомиссии оценили последствия введения пошлин в США
Новые импортные пошлины в США могут привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, что сопоставимо с совокупными ВВП Франции и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:11:00+03:00
2025-02-28T11:14:00+03:00
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Новые импортные пошлины в США могут привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, что сопоставимо с совокупными ВВП Франции и Германии, заявил журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис со ссылкой на оценки Международного валютного фонда (МВФ).Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли."Мы принимаем к сведению и сожалеем о его (Трампа - ред.) заявлениях относительно намерения ввести пошлины против Европейского союза. Мы считаем их неоправданными. Это станет проблемой для экономического роста как в Европе, так и в США. И в других странах тоже. Существует риск глобального экономического раздробления. По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%. Это все равно что потерять совокупный ВВП Германии и Франции. Негативное влияние очевидно"., - заявил Домбровскис.Он также отметил, что Европа хочет избежать этого сценария и придерживается "положительного подхода" в отношениях с США, но в то же время готова к решительным шагам."Мы готовы при необходимости жестко и соразмерно отреагировать введением встречных пошлин. Мы будем защищать наши компании, наших работников и наших потребителей", - заключил еврокомиссар.
https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html
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в мире, россия, европа, украина, евросоюз, сша, франция, германия, валдис домбровскис, дональд трамп, еврокомиссия, мвф, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, США, Франция, Германия, Валдис Домбровскис, Дональд Трамп, Еврокомиссия, МВФ, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В Еврокомиссии оценили последствия введения пошлин в США

Домбровскис: новые пошлины США могут привести к падению мировой экономики на 7%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Новые импортные пошлины в США могут привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, что сопоставимо с совокупными ВВП Франции и Германии, заявил журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис со ссылкой на оценки Международного валютного фонда (МВФ).
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
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"Мы принимаем к сведению и сожалеем о его (Трампа - ред.) заявлениях относительно намерения ввести пошлины против Европейского союза. Мы считаем их неоправданными. Это станет проблемой для экономического роста как в Европе, так и в США. И в других странах тоже. Существует риск глобального экономического раздробления. По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%. Это все равно что потерять совокупный ВВП Германии и Франции. Негативное влияние очевидно"., - заявил Домбровскис.
Он также отметил, что Европа хочет избежать этого сценария и придерживается "положительного подхода" в отношениях с США, но в то же время готова к решительным шагам.
"Мы готовы при необходимости жестко и соразмерно отреагировать введением встречных пошлин. Мы будем защищать наши компании, наших работников и наших потребителей", - заключил еврокомиссар.
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В миреРоссияЕвропаУкраинаЕвросоюзСШАФранцияГерманияВалдис ДомбровскисДональд ТрампЕврокомиссияМВФВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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