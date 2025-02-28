В Еврокомиссии оценили последствия введения пошлин в США
Домбровскис: новые пошлины США могут привести к падению мировой экономики на 7%
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Новые импортные пошлины в США могут привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, что сопоставимо с совокупными ВВП Франции и Германии, заявил журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис со ссылкой на оценки Международного валютного фонда (МВФ).
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
"Мы принимаем к сведению и сожалеем о его (Трампа - ред.) заявлениях относительно намерения ввести пошлины против Европейского союза. Мы считаем их неоправданными. Это станет проблемой для экономического роста как в Европе, так и в США. И в других странах тоже. Существует риск глобального экономического раздробления. По оценкам МВФ, в среднесрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%. Это все равно что потерять совокупный ВВП Германии и Франции. Негативное влияние очевидно"., - заявил Домбровскис.
Он также отметил, что Европа хочет избежать этого сценария и придерживается "положительного подхода" в отношениях с США, но в то же время готова к решительным шагам.
"Мы готовы при необходимости жестко и соразмерно отреагировать введением встречных пошлин. Мы будем защищать наши компании, наших работников и наших потребителей", - заключил еврокомиссар.
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