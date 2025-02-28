https://ria.ru/20250228/polsha-2002307263.html

Польша готова помочь странам, желающим отправить войска на Украину

Польша готова помочь странам, желающим отправить войска на Украину - РИА Новости, 28.02.2025

Польша готова помочь странам, желающим отправить войска на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности своей страны предоставить материально-техническую базу, включая доступ к внутренним... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:38:00+03:00

2025-02-28T18:38:00+03:00

2025-02-28T18:38:00+03:00

в мире

украина

польша

румыния

радослав сикорский

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности своей страны предоставить материально-техническую базу, включая доступ к внутренним аэродромам и железной дороге, для стран, желающих отправить войска на Украину. Ранее в пятницу и. о. президента Румынии Илие Боложан заявил, что Румыния готова стать логистическим центром для европейских "миротворцев", однако не намерена отправлять собственную миротворческую миссию на Украину. "Польша останется базой материально-технической поддержки для стран, желающих отправить войска на Украину", - заявил Сикорский в интервью японскому телеканалу NHK. По его словам, Польша готова предоставить внутренние аэродромы, железные дороги и другие объекты инфраструктуры для поддержки развертывания войск из разных стран. Министр также напомнил, что не поддерживает идею отправки польских войск на Украину, уточнив, что главным приоритетом для них остается защита границы. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002036250.html

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, румыния, радослав сикорский, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)