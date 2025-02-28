https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002240697.html
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона
Причастные к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) русофобы-человеконенавистники, действиям которых не может быть... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:34:00+03:00
2025-02-28T15:34:00+03:00
2025-02-28T15:34:00+03:00
киев
владимир рогов
владимир зеленский
попытка покушения на митрополита тихона
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002113668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a12407753ee02114c24bc349ddc8730.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Причастные к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) русофобы-человеконенавистники, действиям которых не может быть оправдания, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные украинской военной разведкой, у них изъяты самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Трудно поверить, что они заблуждались. Но как бы там не было, их поступкам не может быть оправдания. Это русофобы-человеконенавистники, которые в душе ненавидят нашу страну и хотят ее уничтожения, а при удобном стечении обстоятельств готовы к терактам", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, подготовка покушения на митрополита Тихона в очередной раз подтверждает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, который удерживает власть в Киеве. "Это еще одно подтверждение, что правящий в Киеве режим должен быть демонтирован и уничтожен", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html
https://ria.ru/20250228/podgotovka-2002108335.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002113668_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53894f648c2611e026fd0762a09ec3ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, владимир рогов, владимир зеленский, попытка покушения на митрополита тихона, россия
Киев, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Попытка покушения на митрополита Тихона, Россия
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона
Член ОП Рогов назвал причастных к покушению на митрополита Тихона русофобами