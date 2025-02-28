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Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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15:34 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002240697.html
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона
Причастные к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) русофобы-человеконенавистники, действиям которых не может быть... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:34:00+03:00
2025-02-28T15:34:00+03:00
киев
владимир рогов
владимир зеленский
попытка покушения на митрополита тихона
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Причастные к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) русофобы-человеконенавистники, действиям которых не может быть оправдания, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные украинской военной разведкой, у них изъяты самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Трудно поверить, что они заблуждались. Но как бы там не было, их поступкам не может быть оправдания. Это русофобы-человеконенавистники, которые в душе ненавидят нашу страну и хотят ее уничтожения, а при удобном стечении обстоятельств готовы к терактам", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, подготовка покушения на митрополита Тихона в очередной раз подтверждает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, который удерживает власть в Киеве. "Это еще одно подтверждение, что правящий в Киеве режим должен быть демонтирован и уничтожен", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html
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киев, владимир рогов, владимир зеленский, попытка покушения на митрополита тихона, россия
Киев, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Попытка покушения на митрополита Тихона, Россия
Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона

Член ОП Рогов назвал причастных к покушению на митрополита Тихона русофобами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Причастные к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) русофобы-человеконенавистники, действиям которых не может быть оправдания, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные украинской военной разведкой, у них изъяты самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Вчера, 12:56
«
"Трудно поверить, что они заблуждались. Но как бы там не было, их поступкам не может быть оправдания. Это русофобы-человеконенавистники, которые в душе ненавидят нашу страну и хотят ее уничтожения, а при удобном стечении обстоятельств готовы к терактам", - сказал Рогов РИА Новости.
Кроме того, по его словам, подготовка покушения на митрополита Тихона в очередной раз подтверждает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, который удерживает власть в Киеве.
«
"Это еще одно подтверждение, что правящий в Киеве режим должен быть демонтирован и уничтожен", - подчеркнул Рогов.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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КиевВладимир РоговВладимир ЗеленскийПопытка покушения на митрополита ТихонаРоссия
 
 
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