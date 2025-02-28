https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002240697.html

Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона

Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

Рогов прокомментировал подготовку покушения на митрополита Тихона

Причастные к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) русофобы-человеконенавистники, действиям которых не может быть... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:34:00+03:00

2025-02-28T15:34:00+03:00

2025-02-28T15:34:00+03:00

киев

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попытка покушения на митрополита тихона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Причастные к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) русофобы-человеконенавистники, действиям которых не может быть оправдания, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные украинской военной разведкой, у них изъяты самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Трудно поверить, что они заблуждались. Но как бы там не было, их поступкам не может быть оправдания. Это русофобы-человеконенавистники, которые в душе ненавидят нашу страну и хотят ее уничтожения, а при удобном стечении обстоятельств готовы к терактам", - сказал Рогов РИА Новости. Кроме того, по его словам, подготовка покушения на митрополита Тихона в очередной раз подтверждает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, который удерживает власть в Киеве. "Это еще одно подтверждение, что правящий в Киеве режим должен быть демонтирован и уничтожен", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html

https://ria.ru/20250228/podgotovka-2002108335.html

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киев, владимир рогов, владимир зеленский, попытка покушения на митрополита тихона, россия