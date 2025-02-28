В Чехии грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
В Чехии грузовой поезд сошел с рельсов, из цистерн вытек и загорелся бензол
© Фото : Hasičský záchranný sbor ČR/XМесто схода с рельсов грузового железнодорожного состава в районе города Пршеров на востоке Чехии
Место схода с рельсов грузового железнодорожного состава в районе города Пршеров на востоке Чехии
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ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. В районе города Пршеров на востоке Чехии по неизвестным пока причинам сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав, из перевернувшихся цистерн начал вытекать бензол, в результате чего вспыхнул пожар, клубы черного дыма поднимаются на высоту до 20 метров, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-секретаря Управления пожарной охраны Люцию Балажову.
"Горят локомотив и несколько сошедших с рельсов вагонов и цистерн, из которых вытекает бензол. Пожарные Оломоуцкого края и Управления железных дорог прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Грузовой поезд сошел с рельсов около станции Густопече-над-Бечвой. Клубы черного дыма поднимаются на высоту до 20 метров", - сказала Балажова.
© Фото : Hasičský záchranný sbor ČR/XМесто схода с рельсов грузового железнодорожного состава в районе города Пршеров на востоке Чехии
Место схода с рельсов грузового железнодорожного состава в районе города Пршеров на востоке Чехии
По сообщению Чешского ТВ, данных о пострадавших пока не поступало, тем не менее, на месте происшествия находится несколько бригад медиков. Жителям ближайших населенных пунктов, от которых до места пожара около 500 метров, рекомендовано в течение нескольких часов не проветривать помещения. Сотрудники полиции приступили к выяснению причин аварии. Железнодорожное движение временно переведено на другие участки.
Как уточнил, выступая на Чешском ТВ представитель пожарной охраны Мартин Кавка, бензол - это прозрачная, вредная и легковоспламеняющаяся жидкость, образуется в процессе коксования. В его состав входят толуол, ксилолы и другие соединения. Ранее вещество использовалось в качестве компонента топливных смесей для двигателей внутреннего сгорания. Тушение пожара осложняется тем, что в резервуарах находится большое количество вещества, необходимо использовать пену, а пожарные должны иметь дыхательные аппараты.
"Возможен частичный взрыв, пожарным следует проявлять осторожность, активнее использовать пену", - добавил Кавка.
© Фото : Hasičský záchranný sbor ČR/XМесто схода с рельсов грузового железнодорожного состава в районе города Пршеров на востоке Чехии
Место схода с рельсов грузового железнодорожного состава в районе города Пршеров на востоке Чехии