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В Чехии грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся

В Чехии грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся - РИА Новости, 28.02.2025

В Чехии грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся

В районе города Пршеров на востоке Чехии по неизвестным пока причинам сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав, из перевернувшихся цистерн начал вытекать РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:33:00+03:00

2025-02-28T16:33:00+03:00

2025-02-28T17:09:00+03:00

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ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. В районе города Пршеров на востоке Чехии по неизвестным пока причинам сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав, из перевернувшихся цистерн начал вытекать бензол, в результате чего вспыхнул пожар, клубы черного дыма поднимаются на высоту до 20 метров, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на пресс-секретаря Управления пожарной охраны Люцию Балажову. "Горят локомотив и несколько сошедших с рельсов вагонов и цистерн, из которых вытекает бензол. Пожарные Оломоуцкого края и Управления железных дорог прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Грузовой поезд сошел с рельсов около станции Густопече-над-Бечвой. Клубы черного дыма поднимаются на высоту до 20 метров", - сказала Балажова. По сообщению Чешского ТВ, данных о пострадавших пока не поступало, тем не менее, на месте происшествия находится несколько бригад медиков. Жителям ближайших населенных пунктов, от которых до места пожара около 500 метров, рекомендовано в течение нескольких часов не проветривать помещения. Сотрудники полиции приступили к выяснению причин аварии. Железнодорожное движение временно переведено на другие участки. Как уточнил, выступая на Чешском ТВ представитель пожарной охраны Мартин Кавка, бензол - это прозрачная, вредная и легковоспламеняющаяся жидкость, образуется в процессе коксования. В его состав входят толуол, ксилолы и другие соединения. Ранее вещество использовалось в качестве компонента топливных смесей для двигателей внутреннего сгорания. Тушение пожара осложняется тем, что в резервуарах находится большое количество вещества, необходимо использовать пену, а пожарные должны иметь дыхательные аппараты. "Возможен частичный взрыв, пожарным следует проявлять осторожность, активнее использовать пену", - добавил Кавка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чехия