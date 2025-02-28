https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали

Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали - РИА Новости, 28.02.2025

Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали

Ленинский районный суд Курска отправил под стражу подрядчика Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:47:00+03:00

2025-02-28T13:47:00+03:00

2025-02-28T18:47:00+03:00

происшествия

жкх

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владимир лукин

денис федоров

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КУРСК, 28 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска отправил под стражу подрядчика Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. "Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство СУ УМВД России по городу Курску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Ругаева, директора ООО "Кремень", <…> обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), перечисленных организации ООО "Кремень" в рамках договорных обязательств с АО "Корпорация развития Курской области", — говорится в релизе. Суд удовлетворил ходатайство следователя, Ругаев проведет под арестом месяц и 29 суток, до 20 апреля. Хищения на строительстве фортификацийВ конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с Владимира Лукина, который возглавлял Корпорацию развития Курской области, и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.Иск прокуратура направила в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, депутат Курской областной думы Максим Васильев, несколько коммерсантов и как минимум семь компаний.По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным. Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.

https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html

https://ria.ru/20250124/sud-1995397398.html

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происшествия, жкх, курск, курская область, владимир лукин, денис федоров