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Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали - РИА Новости, 28.02.2025
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13:47 28.02.2025 (обновлено: 18:47 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали - РИА Новости, 28.02.2025
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
Ленинский районный суд Курска отправил под стражу подрядчика Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:47:00+03:00
2025-02-28T18:47:00+03:00
происшествия
жкх
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курская область
владимир лукин
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КУРСК, 28 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска отправил под стражу подрядчика Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. "Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство СУ УМВД России по городу Курску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Ругаева, директора ООО "Кремень", &lt;…&gt; обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), перечисленных организации ООО "Кремень" в рамках договорных обязательств с АО "Корпорация развития Курской области", — говорится в релизе. Суд удовлетворил ходатайство следователя, Ругаев проведет под арестом месяц и 29 суток, до 20 апреля. Хищения на строительстве фортификацийВ конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с Владимира Лукина, который возглавлял Корпорацию развития Курской области, и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.Иск прокуратура направила в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, депутат Курской областной думы Максим Васильев, несколько коммерсантов и как минимум семь компаний.По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным. Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
https://ria.ru/20250128/chinovniki-1995843694.html
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происшествия, жкх, курск, курская область, владимир лукин, денис федоров
Происшествия, ЖКХ, Курск, Курская область, Владимир Лукин, Денис Федоров
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали

Суд в Курске арестовал подрядчика по делу о фортификациях в Курской области

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Наручники на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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КУРСК, 28 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска отправил под стражу подрядчика Игоря Ругаева по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.
"Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство СУ УМВД России по городу Курску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Ругаева, директора ООО "Кремень", <…> обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), перечисленных организации ООО "Кремень" в рамках договорных обязательств с АО "Корпорация развития Курской области", — говорится в релизе.
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Суд удовлетворил ходатайство следователя, Ругаев проведет под арестом месяц и 29 суток, до 20 апреля.

Хищения на строительстве фортификаций

В конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с Владимира Лукина, который возглавлял Корпорацию развития Курской области, и его соучастников более 3,2 миллиарда рублей, которые те присвоили на контрактах по возведению оборонных сооружений.
Иск прокуратура направила в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, депутат Курской областной думы Максим Васильев, несколько коммерсантов и как минимум семь компаний.
По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — корпорация развития во главе с Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
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ПроисшествияЖКХКурскКурская областьВладимир ЛукинДенис Федоров
 
 
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