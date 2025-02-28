https://ria.ru/20250228/podpole-2002342374.html

Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области

Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 28.02.2025

Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области

Удар нанесен по строению бывшего рыбного завода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области Украины, где ВСУ хранили и обслуживали военную технику, сообщил РИА РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:22:00+03:00

2025-02-28T20:22:00+03:00

2025-02-28T20:55:00+03:00

николаевская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удар нанесен по строению бывшего рыбного завода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области Украины, где ВСУ хранили и обслуживали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня "Геранька" (БПЛА "Герань" - ред.) прилетела в строение бывшего рыбзавода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области... На территории бывшего предприятия боевики хранили и обслуживали военную технику. Еще, как оказалось, там хранили горючку. Черный смог, вонь горящего топлива и два десятка пожарных, которые тушили объект, не дадут соврать", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф