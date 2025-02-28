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Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 28.02.2025 (обновлено: 20:55 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/podpole-2002342374.html
Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 28.02.2025
Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области
Удар нанесен по строению бывшего рыбного завода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области Украины, где ВСУ хранили и обслуживали военную технику, сообщил РИА РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:22:00+03:00
2025-02-28T20:55:00+03:00
николаевская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удар нанесен по строению бывшего рыбного завода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области Украины, где ВСУ хранили и обслуживали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня "Геранька" (БПЛА "Герань" - ред.) прилетела в строение бывшего рыбзавода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области... На территории бывшего предприятия боевики хранили и обслуживали военную технику. Еще, как оказалось, там хранили горючку. Черный смог, вонь горящего топлива и два десятка пожарных, которые тушили объект, не дадут соврать", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николаевская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф
Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области

Лебедев сообщил об ударе по заводу с техникой ВСУ в николаеском Парутино

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удар нанесен по строению бывшего рыбного завода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области Украины, где ВСУ хранили и обслуживали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня "Геранька" (БПЛА "Герань" - ред.) прилетела в строение бывшего рыбзавода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области... На территории бывшего предприятия боевики хранили и обслуживали военную технику. Еще, как оказалось, там хранили горючку. Черный смог, вонь горящего топлива и два десятка пожарных, которые тушили объект, не дадут соврать", - заявил собеседник агентства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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