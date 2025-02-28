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Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области
Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 28.02.2025
Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области
Удар нанесен по строению бывшего рыбного завода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области Украины, где ВСУ хранили и обслуживали военную технику, сообщил РИА РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:22:00+03:00
2025-02-28T20:22:00+03:00
2025-02-28T20:55:00+03:00
николаевская область
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сергей лебедев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удар нанесен по строению бывшего рыбного завода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области Украины, где ВСУ хранили и обслуживали военную технику, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сегодня "Геранька" (БПЛА "Герань" - ред.) прилетела в строение бывшего рыбзавода "Алмус" в селе Парутино Николаевской области... На территории бывшего предприятия боевики хранили и обслуживали военную технику. Еще, как оказалось, там хранили горючку. Черный смог, вонь горящего топлива и два десятка пожарных, которые тушили объект, не дадут соврать", - заявил собеседник агентства.
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Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по заводу с техникой ВСУ в Николаевской области
Лебедев сообщил об ударе по заводу с техникой ВСУ в николаеском Парутино