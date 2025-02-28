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Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье
Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье - РИА Новости, 28.02.2025
Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье
Личный состав и склад с боеприпасами ВСУ поражены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:04:00+03:00
2025-02-28T10:04:00+03:00
2025-02-28T10:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Личный состав и склад с боеприпасами ВСУ поражены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Три удара, есть поражение личного состава и склада с боеприпасами", - отметил Лебедев. По его словам, были также нанесены удары по новым подразделениям ВСУ в Лубнах и в районе пункта временной дислокации украинских войск в Миргороде.
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Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье
Лебедев: военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области