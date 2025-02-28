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Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/podpole-2002127350.html
Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье
Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье - РИА Новости, 28.02.2025
Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье
Личный состав и склад с боеприпасами ВСУ поражены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:04:00+03:00
2025-02-28T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсонская область
лубны
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Личный состав и склад с боеприпасами ВСУ поражены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Три удара, есть поражение личного состава и склада с боеприпасами", - отметил Лебедев. По его словам, были также нанесены удары по новым подразделениям ВСУ в Лубнах и в районе пункта временной дислокации украинских войск в Миргороде.
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в мире, киев, херсонская область , лубны, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсонская область , Лубны, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области, сообщили в подполье

Лебедев: военные и склад ВСУ поражены в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Личный состав и склад с боеприпасами ВСУ поражены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Три удара, есть поражение личного состава и склада с боеприпасами", - отметил Лебедев.
По его словам, были также нанесены удары по новым подразделениям ВСУ в Лубнах и в районе пункта временной дислокации украинских войск в Миргороде.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХерсонская областьЛубныСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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