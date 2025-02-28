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Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 28.02.2025 (обновлено: 19:09 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/podpole-2002110047.html
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области
Вооруженные силы накануне вечером нанесли удар по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:57:00+03:00
2025-02-28T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
сумы
курская область
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вооруженные силы накануне вечером нанесли удар по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Нанесен удар по группе, которая чудом сбежала из Курской области и проходила доукомплектование", — сказал собеседник агентства.Подпольщик уточнил, что вечером в четверг и в ночь на пятницу Сумы и Сумская область "получили семь качественных прилетов", поражены склад с БПЛА и зарядами для них, а также место дислокации операторов дронов."В 00:50 был нанесен удар по личному составу в селе Боромоля, севернее Сум", — добавил Лебедев.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250227/sumskaya-2001861815.html
https://ria.ru/20250227/podpole-2001925630.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, сумы, курская область, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Сумы, Курская область, Сумская область, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области

ВС России нанесли удар по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вооруженные силы накануне вечером нанесли удар по группе ВСУ, сбежавшей из Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесен удар по группе, которая чудом сбежала из Курской области и проходила доукомплектование", — сказал собеседник агентства.
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Подпольщик уточнил, что вечером в четверг и в ночь на пятницу Сумы и Сумская область "получили семь качественных прилетов", поражены склад с БПЛА и зарядами для них, а также место дислокации операторов дронов.
"В 00:50 был нанесен удар по личному составу в селе Боромоля, севернее Сум", — добавил Лебедев.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.
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В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевСумыКурская областьСумская областьБезопасность
 
 
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