https://ria.ru/20250228/podmoskove-2002114525.html

Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье

Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье - РИА Новости, 28.02.2025

Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье

Полицейские доставили в отдел 31 мигранта после рейда в Подмосковье, 17 из ним выписан штраф в 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в РФ, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:18:00+03:00

2025-02-28T09:18:00+03:00

2025-02-28T09:18:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

средняя азия

татьяна петрова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел 31 мигранта после рейда в Подмосковье, 17 из ним выписан штраф в 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в РФ, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в рамках профилактического рейда проверили территорию промышленного объекта в селе Беседы в Ленинском городском округе. "В ходе рейда полицейскими доставлен в территориальный отдел полиции и проверен по информационным учетным базам 31 иностранный гражданин", – отметила Татьяна Петрова. В отношении 17 уроженцев Средней Азии за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20250113/nelagaly-1993423480.html

россия

московская область (подмосковье)

средняя азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)