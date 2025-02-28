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Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье - РИА Новости, 28.02.2025
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09:18 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/podmoskove-2002114525.html
Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье
Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье - РИА Новости, 28.02.2025
Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье
Полицейские доставили в отдел 31 мигранта после рейда в Подмосковье, 17 из ним выписан штраф в 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в РФ, сообщила... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:18:00+03:00
2025-02-28T09:18:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
татьяна петрова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел 31 мигранта после рейда в Подмосковье, 17 из ним выписан штраф в 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в РФ, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в рамках профилактического рейда проверили территорию промышленного объекта в селе Беседы в Ленинском городском округе. "В ходе рейда полицейскими доставлен в территориальный отдел полиции и проверен по информационным учетным базам 31 иностранный гражданин", – отметила Татьяна Петрова. В отношении 17 уроженцев Средней Азии за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Татьяна Петрова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Более 15 мигрантов оштрафовали после рейда полиции в Подмосковье

Полицейские доставили в отдел 31 мигранта после рейда в Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел 31 мигранта после рейда в Подмосковье, 17 из ним выписан штраф в 5 тысяч рублей за нарушение режима пребывания в РФ, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии в рамках профилактического рейда проверили территорию промышленного объекта в селе Беседы в Ленинском городском округе.
"В ходе рейда полицейскими доставлен в территориальный отдел полиции и проверен по информационным учетным базам 31 иностранный гражданин", – отметила Татьяна Петрова.
В отношении 17 уроженцев Средней Азии за нахождение на территории России с нарушением режима пребывания составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.
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