https://ria.ru/20250228/podgotovka-2002108335.html

Подозреваемый в покушении на митрополита Тихона заявил, что его заставили

Подозреваемый в покушении на митрополита Тихона заявил, что его заставили - РИА Новости, 28.02.2025

Подозреваемый в покушении на митрополита Тихона заявил, что его заставили

Задержанному за подготовку убийства митрополита Тихона за несогласие на совершение теракта угрожали убийством его родственников, об этом он признался на видео... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:47:00+03:00

2025-02-28T08:47:00+03:00

2025-02-28T12:42:00+03:00

религия

россия

украина

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задержанному за подготовку убийства митрополита Тихона за несогласие на совершение теракта угрожали убийством его родственников, об этом он признался на видео ФСБ. Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона. Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников", - сказал он в видео ЦОС ФСБ, показанном на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

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россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона