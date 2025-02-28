https://ria.ru/20250228/plennyj-2002106506.html

Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью

Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью - РИА Новости, 28.02.2025

Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью

Украинский военнопленный Сергей Баранюк рассказал, что среди его сослуживцев был мужчина, мобилизованный несмотря на злокачественную опухоль, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:18:00+03:00

2025-02-28T08:18:00+03:00

2025-02-28T08:18:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Баранюк рассказал, что среди его сослуживцев был мужчина, мобилизованный несмотря на злокачественную опухоль, сообщили в Минобороны РФ. Баранюк был мобилизован Хмельницким ТЦК, когда поехал в центр своего села на рынок. "Там мобилизуют всех подряд. А что, они там смотрят? У нас даже человек один был, у него была злокачественная опухоль, и то его мобилизовали", - сказал пленный. По его словам, мобилизованные не способны выполнять боевые задачи. "Где я жил, на кладбище около 100 всушных могил. Сто человек призывного возраста служат по разными подразделениям ВСУ, и человек 100 еще - деды, которых могут тоже мобилизовать. Получается, что каждый третий уже погиб", - добавил Баранюк. Самого пленного после легкого осколочного ранения должны были отправить на врачебную комиссию, но вместо нее отправили в Курскую область. Он признался, что до конца проведения спецоперации на Украине хотел бы остаться в плену.

https://ria.ru/20250227/plennyj-2001864001.html

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в мире, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины