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Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/plennyj-2002106506.html
Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью
Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью - РИА Новости, 28.02.2025
Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью
Украинский военнопленный Сергей Баранюк рассказал, что среди его сослуживцев был мужчина, мобилизованный несмотря на злокачественную опухоль, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:18:00+03:00
2025-02-28T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Баранюк рассказал, что среди его сослуживцев был мужчина, мобилизованный несмотря на злокачественную опухоль, сообщили в Минобороны РФ. Баранюк был мобилизован Хмельницким ТЦК, когда поехал в центр своего села на рынок. "Там мобилизуют всех подряд. А что, они там смотрят? У нас даже человек один был, у него была злокачественная опухоль, и то его мобилизовали", - сказал пленный. По его словам, мобилизованные не способны выполнять боевые задачи. "Где я жил, на кладбище около 100 всушных могил. Сто человек призывного возраста служат по разными подразделениям ВСУ, и человек 100 еще - деды, которых могут тоже мобилизовать. Получается, что каждый третий уже погиб", - добавил Баранюк. Самого пленного после легкого осколочного ранения должны были отправить на врачебную комиссию, но вместо нее отправили в Курскую область. Он признался, что до конца проведения спецоперации на Украине хотел бы остаться в плену.
https://ria.ru/20250227/plennyj-2001864001.html
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в мире, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о мобилизованном со злокачественной опухолью

Пленный Баранюк: у одного из сослуживцев была злокачественная опухоль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный Сергей Баранюк рассказал, что среди его сослуживцев был мужчина, мобилизованный несмотря на злокачественную опухоль, сообщили в Минобороны РФ.
Баранюк был мобилизован Хмельницким ТЦК, когда поехал в центр своего села на рынок.
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"Там мобилизуют всех подряд. А что, они там смотрят? У нас даже человек один был, у него была злокачественная опухоль, и то его мобилизовали", - сказал пленный.
По его словам, мобилизованные не способны выполнять боевые задачи.
"Где я жил, на кладбище около 100 всушных могил. Сто человек призывного возраста служат по разными подразделениям ВСУ, и человек 100 еще - деды, которых могут тоже мобилизовать. Получается, что каждый третий уже погиб", - добавил Баранюк.
Самого пленного после легкого осколочного ранения должны были отправить на врачебную комиссию, но вместо нее отправили в Курскую область. Он признался, что до конца проведения спецоперации на Украине хотел бы остаться в плену.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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