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Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы - РИА Новости, 28.02.2025
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17:37 28.02.2025 (обновлено: 17:42 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peskov-2002280542.html
Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы
Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы - РИА Новости, 28.02.2025
Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:37:00+03:00
2025-02-28T17:42:00+03:00
мьянма
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля"Четвертого марта Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении.Уточняется, что будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
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мьянма, россия
Мьянма, Россия
Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы

Песков: Путин проведет переговоры с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля
"Четвертого марта Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
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