https://ria.ru/20250228/peskov-2002187844.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле
Подробности о переговорах России и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:00:00+03:00
2025-02-28T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подробности о переговорах России и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о чем шла речь на переговорах в Стамбуле и о чем стороны смогли договориться. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.
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Стамбул, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле
Песков: подробности переговоров РФ и США в Стамбуле озвучат по линии дипведомств