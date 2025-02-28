Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 28.02.2025 (обновлено: 13:05 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peskov-2002187844.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле - РИА Новости, 28.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле
Подробности о переговорах России и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:00:00+03:00
2025-02-28T13:05:00+03:00
стамбул
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002017829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c6c2b0de6e16e4619ded1e3925c2464.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подробности о переговорах России и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о чем шла речь на переговорах в Стамбуле и о чем стороны смогли договориться. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002071273.html
стамбул
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002017829_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_042549372dd98b48ae0fe9cae51b336b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, в мире
Стамбул, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире
В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Стамбуле

Песков: подробности переговоров РФ и США в Стамбуле озвучат по линии дипведомств

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобиль выезжает с территории резиденции генконсула США в Стамбуле после встречи представителей РФ и США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Подробности о переговорах России и США в Стамбуле будут озвучены по линии дипломатических ведомств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о чем шла речь на переговорах в Стамбуле и о чем стороны смогли договориться.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, прошла в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию в 16.20. Заявлений для прессы не последовало.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп рассказал о переговорах по возвращению территорий Украине
27 февраля, 22:39
 
СтамбулРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала