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Песков сделал заявление о планах России в годовщину Встречи на Эльбе
Песков сделал заявление о планах России в годовщину Встречи на Эльбе - РИА Новости, 28.02.2025
Песков сделал заявление о планах России в годовщину Встречи на Эльбе
Планов проведения какой-то встречи в годовщину Встречи на Эльбе у Москвы нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:59:00+03:00
2025-02-28T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планов проведения какой-то встречи в годовщину Встречи на Эльбе у Москвы нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил РИА Новости, что потепление в отношениях между США и Россией дает надежду на то, что возобновятся памятные церемонии в честь исторической Встречи на Эльбе, многие годы проходившие у знака "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона. "Таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле новую знаковую встречу. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба почти 80 лет назад, 25 апреля 1945 года.
https://ria.ru/20240425/godovschina-1942170162.html
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в мире, москва, сша, россия, дмитрий песков
В мире, Москва, США, Россия, Дмитрий Песков
Песков сделал заявление о планах России в годовщину Встречи на Эльбе
Песков: планов проведения мероприятия в годовщину Встречи на Эльбе у Москвы нет
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планов проведения какой-то встречи в годовщину Встречи на Эльбе у Москвы нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил РИА Новости, что потепление в отношениях между США и Россией дает надежду на то, что возобновятся памятные церемонии в честь исторической Встречи на Эльбе, многие годы проходившие у знака "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона.
"Таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле новую знаковую встречу.
Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба почти 80 лет назад, 25 апреля 1945 года.