https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html

В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

Киевский режим не гнушается ничем, в данном случае у него нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:56:00+03:00

2025-02-28T12:56:00+03:00

2025-02-28T13:13:00+03:00

религия

россия

украина

москва

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

безопасность

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим не гнушается ничем, в данном случае у него нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на митрополита Тихона. "Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - сказал Песков журналистам Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.

https://ria.ru/20250228/rpts-2002165469.html

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россия, украина, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, безопасность