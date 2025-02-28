Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:56 28.02.2025 (обновлено: 13:13 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона
Киевский режим не гнушается ничем, в данном случае у него нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:56:00+03:00
2025-02-28T13:13:00+03:00
религия
россия
украина
москва
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161632_28:265:3197:2048_1920x0_80_0_0_552b38ba50c05c713d8f6c71ffd15afd.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим не гнушается ничем, в данном случае у него нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на митрополита Тихона. "Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - сказал Песков журналистам Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
https://ria.ru/20250228/rpts-2002165469.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161632_529:258:2915:2048_1920x0_80_0_0_bd203c2052c644f811a9c5eeb2c41ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Религия, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

Песков: покушение на митрополита Тихона показало, что у Киева нет ничего святого

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим не гнушается ничем, в данном случае у него нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на митрополита Тихона.
"Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - сказал Песков журналистам
Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта
Вчера, 12:00
 
РелигияРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка покушения на митрополита ТихонаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала