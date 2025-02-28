https://ria.ru/20250228/peskov-2002186365.html
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона
Киевский режим не гнушается ничем, в данном случае у него нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:56:00+03:00
2025-02-28T12:56:00+03:00
2025-02-28T13:13:00+03:00
религия
россия
украина
москва
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161632_28:265:3197:2048_1920x0_80_0_0_552b38ba50c05c713d8f6c71ffd15afd.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киевский режим не гнушается ничем, в данном случае у него нет ничего святого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на митрополита Тихона. "Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - сказал Песков журналистам Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
https://ria.ru/20250228/rpts-2002165469.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161632_529:258:2915:2048_1920x0_80_0_0_bd203c2052c644f811a9c5eeb2c41ab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Религия, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность
В Кремле отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона
Песков: покушение на митрополита Тихона показало, что у Киева нет ничего святого